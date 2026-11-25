‘Yo Me Llamo Andrea Echeverry’ llegó al escenario con una caracterización inesperada: apareció “embarazada” para su presentación y consiguió sacarles varias carcajadas a los jurados. Su transformación sorprendió especialmente a Amparo Grisales, quien quedó maravillada con su actuación y no dudó en expresarle su admiración. “Eres camaleónica”, fue uno de los comentarios que recibió la participante, quien agradeció, emocionada, las palabras del jurado.

La imitadora demostró una vez más su capacidad para jugar con diferentes caracterizaciones y sorprender con sus propuestas sobre el escenario. Amparo, por su parte, destacó lo increíble de su presentación y reconoció el trabajo que había detrás de su interpretación.

Publicidad

Datos curiosos sobre Andrea Echeverri

Publicidad

Andrea Echeverri nació el 13 de septiembre de 1965 en Bogotá y es reconocida por ser la vocalista de la agrupación colombiana Aterciopelados, una de las bandas más importantes del rock latinoamericano. Antes de dedicarse por completo a la música, estudió Artes Plásticas y se especializó en cerámica, una disciplina que también forma parte de su identidad artística.



Junto a Héctor Buitrago, alcanzó reconocimiento internacional con canciones como ‘Bolero falaz’, ‘Florecita rockera’ y ‘El estuche’. Además, Aterciopelados ganó el Grammy Latino en 2007 por su álbum 'Oye' y se ha destacado por abordar en sus canciones temas sociales, ambientales y culturales.

Publicidad