Capítulo 87 Yo Me Llamo : ¡El Templo de la Imitación se llena de sorpresas! ¿Habrá un embarazo? Revelaciones, presentaciones y decepciones: todo eso habrá en este capítulo, que, además, llevará a tres imitadores a la noche de eliminación. Otros dos se salvan, por el momento.