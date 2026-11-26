La banda imitadora de Soda Stereo sube la temperatura en el escenario de Yo Me Llamo al interpretar 'Juegos de Seducción', uno de los temas más icónicos compuestos por Gustavo Cerati. Durante la presentación, los músicos protagonizan una puesta en escena cargada de coquetería junto a dos bailarinas. Más tarde, el doble de Cerati aprovecha para dedicarle un verso directamente a Amparo Grisales.

Al momento de las devoluciones, Amparo Grisales comenta que se les notan los nervios y algo de frialdad en la interacción escénica, aunque resalta positivamente que logra sentir a Gustavo Cerati en varias de las notas interpretadas.



Por su parte, César Escola señala que comprende que para los músicos no es fácil actuar mientras tocan sus instrumentos, mientras que Elder Dayán destaca el aspecto visual de la agrupación al afirmar que traen toda la pinta característica de Soda Stereo.

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¿Quiénes fueron los integrantes originales de Soda Stereo?

Soda Stereo se formó en Buenos Aires, Argentina, en 1982 y estuvo integrada por Gustavo Cerati (voz principal y guitarra), Héctor 'Zeta' Bosio (bajo y coros) y Carlos Alberto 'Charly' Alberti (batería). Considerada una de las bandas más influyentes en la historia del rock en español, marcó a toda una generación con álbumes fundamentales como Signos (1986), Doble Vida (1988) y Canción Animal (1990).

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