La imitadora de Isabel Pantoja protagoniza un emotivo momento en el escenario de Yo Me Llamo al dedicar su presentación a su tía Helena que falleció recientemente, tal como lo comenta en la clase. Para este homenaje, la participante interpreta 'Quién diría', canción escrita por R. 'Livi' Vásquez y R. Ferro, cargando el escenario de sentimiento frente al público y los jurados.

Al momento de las devoluciones, César Escola asegura que no esperaba que llegara alguien al programa a imitar a esta gran cantante española y destaca que la concursante logra transmitir la canción de una manera muy linda.



Por su parte, Amparo Grisales resalta que la participante ofrece una interpretación dramática y muy bonita, aunque le señala que le falta aprovechar y utilizar más los elementos disponibles en el escenario para potenciar su puesta en escena.

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Yo Me Llamo Isabel Pantoja canta 'Quién diría' de R. 'Livi 'Vásquez y R. Ferro.

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¿Cuál es el nombre real y la trayectoria de Isabel Pantoja?

Su nombre completo es María Isabel Pantoja Martín y nació el 2 de agosto de 1956 en Sevilla, España. Conocida artísticamente como 'La Tonadillera', inició su carrera musical en la década de 1970 y se convirtió en una de las máximas exponentes de la copla andaluza y la canción melódica en español, con discos emblemáticos como Marinero de luces (1985).

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