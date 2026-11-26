El imitador de Darío Gómez llega al escenario de Yo Me Llamo dispuesto a llenar la gala de música popular al interpretar 'Así se le canta al despecho', tema escrito por el recordado Darío Gómez Zapata. Durante el show, el ambiente de cantina contagia a la mesa del jurado al punto de que César Escola bromea tomando un "traguito" de su taza de café.

Al momento de las devoluciones, César Escola señala que ve bien al concursante en su presentación. Sin embargo, Elder Dayán considera que al participante le falta imprimirle más dolor y más sentimiento a su interpretación para conectar con la esencia de la canción.



Por su parte, Amparo Grisales asegura que lo ve confundido con el manejo de los elementos de utilería en el escenario y le advierte que en la parte vocal le faltan las S marcadas y la nasalidad características del 'Rey del Despecho'.

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Yo Me Llamo Darío Gómez canta 'Así se le canta al despecho' de Dario Gómez Zapata.

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¿Cuál es el nombre real y cuándo murió Darío Gómez?

Su nombre completo era Darío de Jesús Gómez Zapata y nació el 6 de febrero de 1951 en San Jerónimo, Antioquia, Colombia. Conocido en toda Latinoamérica como 'El Rey del Despecho', falleció el 26 de julio de 2022 en Medellín a los 71 años de edad a causa de un colapso súbito en su hogar, dejando un legado de más de cinco décadas en la música popular colombiana.

