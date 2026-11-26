Al final de la jornada suena el gong y entra Búfalo para anunciar que el ganador de la noche es el imitador de Alejandro Fernández. El participante obtiene este triunfo gracias a su destacada presentación de 'Hoy tengo ganas de ti', interpretación que realiza en compañía de Stephany Zabaleta, ganadora de La Descarga 2023, y con la que logra cautivar al jurado.

¿Cuánto dinero se llevó el mejor de la noche en Yo Me Llamo?

Tras recibir el título, el doble de Alejandro Fernández elige una de las cajas de premios y se lleva 5 millones de pesos. Posteriormente, Melina Ramírez revisa la otra caja disponible y revela que contenía 7 millones de pesos; sin embargo, el ganador se va feliz y celebra por todo lo alto el millonario premio obtenido en la competencia.

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