La imitadora de Becky G protagoniza un momento cargado de emoción en el escenario de Yo Me Llamo tras interpretar 'Cómo diablos', tema compuesto por R. Gómez, S. Schell y H. Guerrero. Al terminar su presentación, la participante se quiebra y asegura frente a los jurados que sintió mucho la canción; sin embargo, Amparo Grisales pone en duda su reacción.

Durante las devoluciones, Amparo Grisales le señala que, a su parecer, se pierde en los tiempos musicales y no le encuentra el color de voz característico de la artista original. A esto se suman las observaciones del jurado sobre la necesidad de enfatizar más en los acentos de la interpretación.



Por su parte, César Escola destaca que la concursante adopta muy bien los gestos y movimientos propios de Becky G, resalta que maneja bien el aire durante el show y asegura que le gusta el look elegido para la gala.

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Yo Me Llamo Becky G canta 'Cómo diablos' de R. Gómez, S.Schell y H. Guerrero.

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¿Cuál es el nombre real y la trayectoria de Becky G?

Su nombre completo es Rebbeca Marie Gómez y nació el 2 de marzo de 1997 en Inglewood, California, Estados Unidos. De ascendencia mexicana, inició su carrera publicando versiones de canciones populares en YouTube antes de alcanzar el éxito internacional con temas como Shower (2014), Mayores (2017) y Sin Pijama (2018), consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música latina actual.

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