La imitadora de Mon Laferte protagoniza un momento profundamente emotivo en el escenario de Yo Me Llamo al interpretar 'Pa’ dónde se fue'. Al terminar su presentación, la participante rompe en llanto y le dedica el show a su padre.

Durante el espectáculo, la entrega vocal y sentimental de la concursante logra erizar a Amparo Grisales. Al momento de las devoluciones, Elder Dayán la felicita por la emoción que transmite durante todo el show.



Por su parte, Amparo Grisales le asegura que su interpretación es hermosa, mientras que César Escola destaca su sinceridad escénica al señalar que dejó salir a una niña interior al abrir su corazón frente al público y los jurados.

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Reconocimientos de Mon Laferte

Su nombre completo es Norma Monserrat Bustamante Laferte y nació el 2 de mayo de 1983 en Viña del Mar, Chile. Radicada en México desde 2007, se ha consolidado como una de las cantautoras y artistas visuales más influyentes de la música alternativa y el pop latino, ganadora de múltiples premios Latin Grammy gracias a álbumes como Mon Laferte Vol. 1 (2015), La Trenza (2017) y Seis (2021).