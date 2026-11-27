El imitador de Julio Jaramillo protagoniza uno de los momentos más conmovedores de la noche en el escenario de Yo Me Llamo al interpretar 'Los versos para mi madre', canción escrita por A. Mariscotti, A. Angelis, P. Arriesta y R. Arrieta. La carga sentimental del tema logra tocar las fibras más sensibles de los jurados desde los primeros acordes.

Durante el show, Amparo Grisales se eriza con la interpretación, mientras que Elder Dayán no logra contener las lágrimas debido a que la canción le recuerda a su mamá. Conmovido por la presentación, el jurado aprovecha el espacio para enviarle un sentido saludo a su madre.



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Al momento de las devoluciones, César Escola elogia el desempeño del concursante al asegurar que ofrece una presentación muy bonita y elegante, además de destacar positivamente un elemento clave de su vestuario en escena: su corbata igual a la del original.

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¿Cuándo murió Julio Jaramillo?

Su nombre completo era Julio Alfredo Jaramillo Laurido y nació el 1 de octubre de 1935 en Guayaquil, Ecuador. Conocido en todo el continente como 'El Ruiseñor de América', grabó miles de canciones de géneros como el bolero, el pasillo, el vals y el tango. Falleció el 9 de febrero de 1978 en su natal Guayaquil a los 42 años de edad, dejando un legado musical inmortal en la cultura popular hispanoamericana.