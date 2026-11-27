La imitadora de Lady Gaga vuelve a encender el escenario de Yo Me Llamo al desplegar toda su faceta sensual con la interpretación de 'Alejandro', tema escrito por Nadir Khayat (RedOne) y Stefani Germanotta. Con una puesta en escena exigente, la participante desata la locura en el Templo de la Imitación y logra convencer por completo a los tres jurados, quienes coinciden en destacar su esfuerzo y compromiso con el personaje.

Durante el show, la presentación provoca que Amparo Grisales se erice "por todo lado". Al momento de las devoluciones, la concursante sale invicta sin recibir críticas negativas: César Escola asegura que la presentación es muy buena, mientras que Elder Dayán resalta que se trata de un espectáculo intenso.



Por su parte, Amparo Grisales elogia la evolución de la participante al afirmar que siempre sorprende con algo nuevo en cada una de sus salidas al escenario.

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¿Cuál es el nombre real y la trayectoria de Lady Gaga?

Su nombre completo es Stefani Joanne Angelina Germanotta y nació el 28 de marzo de 1986 en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos. Saltó a la fama mundial en 2008 con su álbum debut The Fame y se ha consolidado como una de las artistas más versátiles de la industria del entretenimiento, ganadora de múltiples premios Grammy y de un premio Óscar a Mejor Canción Original por Shallow.

