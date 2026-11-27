La imitadora de Isabel Pantoja protagoniza uno de los momentos más conmovedores de la gala en Yo Me Llamo al interpretar 'A mi manera', tema escrito por Paul Anka, Jacques Revaux, Claude François y Gilles Thibault. La fuerza de su interpretación toca profundamente a César Escola, quien no logra contener las lágrimas frente a las cámaras.

Al momento de las devoluciones, el Maestro asegura que esta es su canción preferida y confiesa que le gustaría que lo despidieran con ella. En medio de su desahogo, reflexiona sobre su trayectoria asegurando que ha tenido una gran vida y que la ha vivido a su manera, rodeado de grandes amigos y colegas.



Por su parte, Elder Dayán también celebra el desempeño de la participante en el escenario al afirmar que le encantó la presentación.

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¿Cuál es la historia detrás de 'A mi manera' ('My Way')?

'A mi manera' es la adaptación en español de My Way, canción popularizada mundialmente por Frank Sinatra en 1969 con letra en inglés escrita por Paul Anka, basada originalmente en la melodía francesa Comme d'habitude, compuesta por Jacques Revaux, Claude François y Gilles Thibault en 1967. A lo largo de las décadas, el tema ha sido interpretado por figuras legendarias como Elvis Presley, Vicente Fernández, Julio Iglesias e Isabel Pantoja, convirtiéndose en un himno universal de balance de vida e independencia.