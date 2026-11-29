El pasado 26 de octubre, el cantante Carlos Alberto ‘Kbeto’ Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, sufrió un grave accidente mientras viajaba con su agrupación rumbo a Valledupar. El bus en el que se movilizaban perdió el control y terminó cayendo al río Ariguaní, dejando un saldo de varios heridos y tres personas fallecidas.

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Kbeto perdió una pierna a raíz del siniestro y, desde entonces, los medios de comunicación y sus seguidores han estado al tanto de su estado de salud y de las declaraciones de su padre. Ahora, lo más reciente es que el sábado 28 de noviembre, Poncho estuvo en una presentación en Rancho MX, ubicado a las afueras de Bogotá, donde recibió un homenaje y volvió a compartir con sus fanáticos.

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¿Qué mensaje le mandó Pipe Bueno a Kbeto Zuleta?

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En el encuentro, el músico vallenato recordó que era la primera vez que subía a una tarima desde el accidente de su hijo, una situación que lo obligó a dejar algunos compromisos de lado para acompañarlo en su proceso de recuperación.



Ante el público, Pipe Bueno expresó su admiración y respeto por Poncho Zuleta con las siguientes palabras: "Hoy, un maestro de maestros, una leyenda viviente, una máquina, una bestia, uno de los reyes del vallenato está haciendo un esfuerzo muy grande porque está aquí con una tragedia que invade a la familia".

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El intérprete de ‘Cupido falló’ también le envió un mensaje de aliento a Kbeto Zuleta y volvió a agradecerle a Poncho por su presencia:"Te vas a recuperar. Te quitaron una pierna, pero no te quitaron la voz".

Por su parte, el ‘Pulmón de Oro’ se mostró bastante conmovido, se limpió unas lágrimas y respondió: "Un dolor como el que yo estoy sintiendo no hay pastilla que lo alivie. Lo alivia el cariño, el respaldo y las oraciones. Gracias a Colombia, al gremio musical y a ti; eres grande, Pipe".

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Posteriormente, Pipe Bueno, Jessi Uribe y Poncho Zuleta realizaron una publicación conjunta en Instagram, demostrando su apoyo con Kbeto, pues reafirmaron que quieren volver a verlo en los escenarios compartiendo con su público.

Qué dijo Kbeto Zuleta sobre los músicos que murieron en el accidente

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El hijo de Poncho Zuleta compartió un mensaje de agradecimiento a Dios, a su familia y a los colombianos que han estado pendientes de su recuperación.

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En un audio se dirigió a las familias de los integrantes de su agrupación que fallecieron en el siniestro. “A mis compañeros que Dios les hizo su llamado, quiero mandar un abrazo inmenso a todas sus familias que están pasando por este momento tan horrible. De verdad que a todas las familias de las personas que no están con nosotros, aquí tienen a Kbeto con todo el amor y el respeto”, expresó.