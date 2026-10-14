Amparo salió corriendo a abrazar al Mini Alejandro Fernández y se erizó con su presentación

La magia de la música regional mexicana se apoderó del escenario de Yo Me Llamo con la imitación de Alejandro Fernández. El pequeño concursante pisó fuerte las tablas para interpretar con sentimiento y carácter el éxito ‘Mátalas’, logrando dejar boquiabiertos a los expertos desde el primer verso.

La interpretación estuvo cargada de una potencia vocal y una presencia escénica tan arrolladora que traspasó la pantalla. Al terminar el show, la emoción fue desbordante: Amparo Grisales no pudo contener la admiración, salió corriendo de su silla para darle un cálido abrazo y confesó que la presentación la hizo erizar por completo, consolidándose como uno de los momentos más memorables de la noche.



Cuál es el nombre real de Alejandro Fernández y de dónde es

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El célebre cantante mexicano Alejandro Fernández, conocido popularmente como 'El Potrillo', nació en Guadalajara, Jalisco (México), el 24 de abril de 1971. Es hijo del legendario ícono de la música ranchera Vicente Fernández, herencia artística que ha honrado a lo largo de su exitosa carrera en la música regional mexicana y el pop latino.

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Cuántos hijos tiene Alejandro Fernández y quiénes son



Alejandro Fernández tiene cinco hijos fruto de diferentes relaciones. De su matrimonio con América Guinart nacieron sus tres hijos mayores: Alex Jr. (quien también sigue los pasos musicales de la dinastía), América y Camila. Posteriormente, de su relación con Karla Laveaga y otros vínculos, dio la bienvenida a sus hijos menores, consolidando una gran familia.