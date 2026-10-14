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Amparo salió corriendo a abrazar al Mini Alejandro Fernández y se erizó con su presentación

El mini concursante interpretó ‘Mátalas’ y dejó boquiabiertos a los jurados desde el primer instante de su presentación. El mini confeso que es gran admirador de ‘El potrillo’.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Amparo salió corriendo a abrazar al Mini Alejandro Fernández y se erizó con su presentación

El mini concursante interpretó ‘Mátalas’ y dejó boquiabiertos a los jurados desde el primer instante de su presentación. El mini confeso que es gran admirador de ‘El potrillo’.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 14 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Mini Alejandro Fernández' en el Templo de la Imitación
'Yo Me Llamo Mini Alejandro Fernández' en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión