Heredera de Alejandro y Vicente Fernández se defiende: todo lo ha logrado sola

Ser parte de la dinastía Fernández no es tarea fácil, pero Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández y nieta del inolvidable Vicente Fernández, decidió asumir ese reto y abrirse camino en el mundo de la música por mérito propio.

Su primera presentación junto a su padre ocurrió cuando tenía apenas 15 años. Aquel momento fue decisivo: “Esa fue la primera vez que canté con mi papá y me di cuenta de que quería trabajar y abrirme camino en la industria musical”, recordó la artista, quien desde entonces se propuso construir su carrera sin depender del apellido que lleva.

Camila asegura que nada le ha sido regalado, con más de diez años de trayectoria, afirma que cada logro ha sido fruto de su esfuerzo. En uno de los momentos más difíciles de su carrera, pidió ayuda a su padre, y él le dio un consejo que nunca olvidó: “En esta carrera hay de dos sopas; en la que te ayudo, todo es fácil y no disfrutas tanto tu recompensa, o en la que caes, te levantas y avanzas. Ahí vas a disfrutar tu meta mucho más”.

La cantante mexicana destaca por su constancia y disciplina. “Nunca he dejado de trabajar, ni embarazada ni por mi matrimonio. Siempre me he dedicado a progresar”, dijo. Actualmente, Camila fue invitada a acompañar a Alejandro Fernández en una gira especial con la que rendirán homenaje a su abuelo, el “Charro de Huentitán”.



Además, compartió que en los últimos años ha logrado sanar su relación con su padre. “Lo he perdonado por estar ausente en mi infancia. Entiendo que a él le pasó lo mismo y que nadie nace sabiendo ser padre. Ahora que soy mamá, lo comprendo mucho más”, confesó.

