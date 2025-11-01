En vivo
Se dice de mi
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / La Red  / Heredera de Alejandro y Vicente Fernández se defiende: todo lo ha logrado sola

Heredera de Alejandro y Vicente Fernández se defiende: todo lo ha logrado sola

Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández asegura que desde hace más de 10 años ha trabajado para hacerse un nombre por sí misma, además, confiesa que ya perdonó a su papá por su ausencia en su infancia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad