Primer tráiler de 'Avergers Doomsday': Chris Evans vuelve a interpretar a Steve Rogers

En horas de la mañana de este 23 de diciembre, Marvel Studios liberó el primer tráiler oficial de 'Avergers Doomsday', la película que contará con la participación del actor estadounidense Chris Evans como Steve Rogers. La revelación tiene lugar luego de que se presentaran algunas filtraciones y se despertaran rumores del regreso del actor, quien interpretó por última vez este personaje en 2019.

Es necesario mencionar que en 2024, Evans apareció en el Universo Cinematográfico de Marvel, más específicamente en 'Deadpool y Wolverine', pero allí no dio vida al icónico personaje, sino a Johnny Storm, a quien ya había interpretado en 2005.

La cinta será estrenada el 18 de diciembre de 2026.

¿Chris Evans volverá a ser Capitan América en 'Avengers Doomsday'?

De acuerdo con el video publicado por Marvel Studios, Steve Rogers regresa a su ciudad luciendo su anillo de matrimonio y emocionado de reencontrarse con un bebé. El hombre desempolvará recuerdos y sacará el traje que del Capitán América; sin embargo, no se sabe a ciencia cierta cuál es el destino que tienen preparado los hermanos Russo para este importante papel de la historia.

Las reacciones por parte de los fanáticos ante el adelanto no se ha hecho esperar: "Volvió el el líder del equipo, el de los buenos sermones, 😭 gracias por traerlo de vuelta", "Creía que esto es IA antes, ¡pero ahora es real! ¡Gracias a Dios, Steve Rogers volverá en el Día del Juicio Final!", "¿Debemos esperar otro año? La película parece hecha para mí", son algunos de los mensajes que se destacan.

La filtración inició en las salas de cine mientras los asistentes se dirigían a ver 'Avatar 3: fire and ash' y, aunque habían especulaciones sobre el posible uso de Inteligencia Artificial, se confirmó recientemente la veracidad del contenido.



Cómo terminó el Capitán América en 'Avengers: Endgame'

El superhéroe terminó viviendo una vida plena y feliz con Peggy Carter, su gran amor, pero en el pasado. El joven viaja temporalmente hasta el 2023 para entregarle su escudo a Sam Wilson (Falcon) en una edad avanzada, cerrando de esta forma su ciclo como protector del planeta y dando paso al nuevo Capitán América.

