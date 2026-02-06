Andrea Serna hace importante anuncio antes de la Semifinal; Gero y Rosa quedan sorprendidos

Antes de que se lleve a cabo el Desafío de Muerte, se desarrolla un momento clave dentro de la competencia. Andrea Serna, presentadora del programa, realiza la llamada correspondiente a las casas de los equipos Neos y Gamma. La comunicación se establece como parte de la dinámica previa a la siguiente prueba y marca el inicio de una nueva fase dentro del Desafío del siglo XII.

Durante la llamada, Andrea se dirige primero a los integrantes del equipo Neos. En este espacio, reconoce el cumplimiento del castigo asignado previamente a Valentina y Rata por parte del equipo Gamma. Se hace mención de que ambos participantes completan la sanción bajo las condiciones establecidas y dentro del tiempo indicado. En el caso de Valentina, se señala que logra atravesar una situación relacionada con un temor personal durante el desarrollo del castigo, lo cual queda registrado como parte del proceso vivido en la prueba.

La comunicación continúa con un mensaje dirigido a todos los participantes del programa. La presentadora recuerda que esa misma noche se conocerán los nombres de las cuatro parejas de semifinalistas, quienes resultan definidos tras la realización del Desafío de Muerte. Esta información se presenta como un anuncio formal que anticipa un cambio en la estructura de la competencia y establece expectativas claras sobre lo que ocurrirá más adelante en el episodio.

Quiénes son los primeros semifinalistas del 'Desafío'

Posteriormente, Andrea les indica que todos los participantes, sin excepción, deben preparar y llevar sus maletas. La instrucción incluye tanto a los equipos que aún deben enfrentar el Desafío de Muerte como a Rosa y Gero, quienes ya aseguran su paso a la semifinal en instancias anteriores del programa; lo que causa una gran sorpresa y da inicio a especulaciones de lo que pueda suceder en este nuevo ciclo.





