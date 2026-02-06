Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Desafío Siglo XXI
En vivo Desafío del Siglo
Colombia vs. Chile en vivo
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Qué anuncio hace Andrea Serna para la Semifinal y quiénes pasan a esta fase del ‘Desafío’ - CaracolTV

Antes del Desafío a Muerte, la presentadora les pide a todos los Súper Humanos, incluidos Gero y Rosa, llevar sus maletas al Box Negro. La etapa más esperada llega a La Ciudad de las Cajas.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Andrea Serna hace importante anuncio antes de la Semifinal; Gero y Rosa quedan sorprendidos

Antes del Desafío a Muerte, la presentadora les pide a todos los Súper Humanos, incluidos Gero y Rosa, llevar sus maletas al Box Negro. La etapa más esperada llega a La Ciudad de las Cajas.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 6 de feb, 2026
Comparta en:
Diseño sin título (3).jpg