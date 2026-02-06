Publicidad

¿Valentina y Rata cumplen el castigo del ‘Desafío’ en el capítulo 131? - CaracolTV

Los integrantes de la casa Neos llegan al Rincón de los Castigos para sumergirse en agua helada cada vez que suene la alarma. La girardoteña logra vencer su miedo gracias al apoyo del atleta de OCR.

Rata se pone la 10 y le da apoyo moral a Valentina en el castigo del Tanque de Hielo

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 6 de feb, 2026
