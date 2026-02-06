Rata se pone la 10 y le da apoyo moral a Valentina en el castigo del Tanque de Hielo

Valentina y Rata, integrantes del equipo Neos, se encuentran en el Rincón de los Castigos para cumplir la penitencia impuesta por el equipo Gamma. Ambos llegan siguiendo las indicaciones establecidas y se preparan para iniciar la prueba. El entorno está dispuesto conforme a las reglas del programa y el tiempo asignado comienza a transcurrir desde su llegada.

Mira también: Valentina, del ‘Desafío’, llega muerta del susto al Rincón de los Castigos y Gamma se compadece



¿Valentina y Rata cumplen con el castigo del 'Desafío'?

Al iniciar el proceso, Valentina, aun con su temor presente, inicia el castigo, pero a medida que va avanzando alarma a su compañero; el contacto con el agua genera una respuesta inmediata que dificulta su concentración y su capacidad para avanzar en la tarea.



El atleta de OCR permanece junto a la girardoteña desde el inicio. Observa su estado y ajusta el ritmo de la actividad para no separarse. Mientras el tiempo avanza, Rata mantiene la atención en cada paso requerido por el castigo, verificando que ambos sigan las instrucciones establecidas por la producción y que no se incurra en faltas adicionales.

A pocos minutos de terminar, la joven no puede contener el llanto y sus movimientos se vuelven intermitentes. El agua fría mantiene el mismo nivel durante toda la prueba y no se realizan modificaciones en las condiciones. Aun así, Valentina sigue presente en la actividad sin retirarse del área asignada.





Mira también: Valentina y Rosa tienen roce por un hombre del ‘Desafío’: “Tóxica, está celosa”

Publicidad

Rata se mantiene en comunicación constante con ella, recordándole personas de su familia, ya que ellas le pueden dar la fuerza necesaria para continuar y así cumplir el castigo. La dupla coordina los tiempos, señala los pasos pendientes y acompaña cada fase del proceso. Su atención se centra en completar la prueba dentro del margen permitido para evitar consecuencias posteriores.

Mira también: Tina muestra su frustración en el ‘Desafío’ tras error en el Box Blanco en último momento

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.