Gero se entera que Miryan y Zambrano se besaron tras visita de la pareja a la Suite ditu

Desafío Siglo XXI
Colombia vs. Chile en vivo
'La Reina del Flow 3'
Qué paso entre Zambrano y Miryan en la Suite ditu del ‘Desafío’: capítulo 6 febrero - CaracolTV

Tras la visita de los capitanes de Gamma a la Suite ditu, la competidora de OCR se sincera con el cantante acerca de las intenciones que tienen por el atleta olímpico. Tina y otros competidores hablan sobre su situación sentimental.

Tras la visita de los capitanes de Gamma a la Suite ditu, la competidora de OCR se sincera con el cantante acerca de las intenciones que tienen por el atleta olímpico. Tina y otros competidores hablan sobre su situación sentimental.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 6 de feb, 2026
