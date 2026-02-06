Gero se entera que Miryan y Zambrano se besaron tras visita de la pareja a la Suite ditu

Miryan y Zambrano visitan la Suite Ditu luego de ganar el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo en el Box Amarillo. Su paso por esta zona de La Ciudad de las Cajas se da como parte del beneficio obtenido tras la prueba. Una vez allí, ambos comparten el espacio, comen y conversan durante el tiempo asignado. En ese momento interactúan de manera cercana y se muestran interés mutuo, lo que se refleja en sus gestos y actitudes mientras permanecen allí.

Mientras Miryan y Zambrano están en la Suite Ditu, los integrantes del equipo Gamma permanecen en su casa y conversan sobre la relación que se desarrolla entre ellos. En medio de ese diálogo, algunos competidores comentan que Miryan mantiene asuntos pendientes con su expareja sentimental fuera de La Ciudad de las Cajas, situación que consideran relevante dentro del contexto del juego y de las decisiones personales que se dan en la competencia.

Luego de finalizar su visita, Miryan y Zambrano regresan a Gamma y comparten con su equipo detalles sobre lo ocurrido durante su estadía en la suite. Ambos relatan cómo aprovecharon el premio y describen las actividades que realizaron juntos en ese espacio.

Posteriormente, la competidora de OCR decide hablar con Gero y le cuenta los sentimientos o intenciones que tiene frente a al atleta olímpico. Durante ese intercambio, se le escapa mencionar que entre ellos se dieron un beso, hecho que explica el comentario que Andrea Serna realizó de manera pública al recordar que las cámaras registran todo lo que sucede dentro de La Ciudad de las Cajas.





Más adelante, tanto en Neos como en Gamma, los competidores conversan sobre la Semifinal. En ambos equipos se habla del objetivo de vencer en el Desafío a Muerte, instancia que se presenta como el paso previo para avanzar a una de las etapas más esperadas del juego.

En el Desafío a Muerte previo a la Semifinal se enfrentarán varias duplas. Zambrano compite con Miryan, Rata se enfrenta junto a Valentina, Gio unirá fuerzas con Valkyria y Tina hará su mejor esfuerzo en compañía de Kevyn.

