Una pareja recibe varios llamados de atención del juez en el Box Negro

En el capítulo 131 del Desafío del Siglo XXI se desarrolla una jornada clave para los equipos Gamma y Neos. Andrea Serna convoca a todos los integrantes de ambos equipos al Box Negro para enfrentar el Desafío a Muerte. La presentadora informa que todos deben llevar sus maletas, incluidos Rosa y Gero, quienes ya se encuentran clasificados como los primeros semifinalistas de la competencia.

Mira también: Valentina, del ‘Desafío’, llega muerta del susto al Rincón de los Castigos y Gamma se compadece



Quién quedó eliminado del ‘Desafío’ HOY 6 de febrero

Durante esta jornada se define la permanencia de varias duplas en el programa. Por el equipo Neos participan Valentina y Rata, quienes se mantienen como los únicos representantes activos de su grupo. Por Gamma compiten Zambrano y Miryan, Gio y Valkyria, y Kevyn y Tina. Cada pareja se enfrenta al mismo recorrido dentro del Box Negro, bajo la supervisión del juez Sebastián Martino.



La prueba se desarrolla por turnos y presenta varias etapas que deben completarse en orden. Los participantes atraviesan zonas de equilibrio, manipulan objetos ubicados en diferentes niveles del Box Negro y avanzan hacia un tablero de definición que exige precisión y cumplimiento estricto de las reglas.

Valentina y Rata completan la prueba con éxito. Tras finalizar todas las estaciones, se convierten en los primeros en salvarse del Desafío a Muerte. Luego ingresan Valkyria y Gio, quienes logran completar el recorrido conforme a las indicaciones y aseguran su continuidad en la competencia. Posteriormente, Zambrano y Miryan realizan la prueba y cumplen con cada fase, lo que les permite permanecer en el programa.

La última dupla en la pista es la conformada por Kevyn y Tina. Desde el inicio del recorrido se presentan dificultades. Tina se retrasa en los primeros tramos y enfrenta problemas en la zona de equilibrio. Más adelante, tiene inconvenientes al desenredar una caja ubicada en el segundo piso del Box Negro, lo que afecta el desarrollo de la prueba.





Mira también: Valentina y Rosa tienen roce por un hombre del ‘Desafío’: “Tóxica, está celosa”

Publicidad

Kevyn, por su parte, comete una falta al dejar caer unas pelotas al suelo antes del momento indicado. Debido a esto, debe devolverse y repetir todo el trayecto correspondiente a la fase de equilibrio. Al llegar al tablero de definición, la pareja coloca una pelota en uno de los espacios antes del tiempo permitido. Ante este error, el juez Sebastián Martino les solicita reiniciar ese tramo final.

Tras repetir el proceso y no completar el tablero de definición según las reglas establecidas, Kevyn y Tina quedan eliminados del programa.

Publicidad

Mira también: Tina muestra su frustración en el ‘Desafío’ tras error en el Box Blanco en último momento

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.