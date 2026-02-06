Publicidad

Quién quedó eliminado del ‘Desafío’ HOY 6 de febrero: dupla recibe llamados de atención del juez - CaracolTV

Una pareja recibe varios llamados de atención del juez en el Box Negro

Quién quedó eliminado del ‘Desafío’ HOY 6 de febrero: capítulo 131 Al Box Negro llegan Miryan, Zambrano, Rata, Valentina, Gio, Valkyria, Kevyn y Tina para el último Desafío a Muerte antes de la Semifinal. Una pareja se prepara para despedirse de La Ciudad de las Cajas.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 6 de feb, 2026
