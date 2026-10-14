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‘Yo Me Llamo Mini Rocío Durcal’ le dedicó una canción a Amparo Grisales y se abrazaron

La mini doble erizó a Amparo y César le dijo que le asombraba su energía y la similitud que tenía con la cantante española. La concursante le compuso una canción a Amparo y la terminó con ayuda de Elder.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Mini Rocío Durcal’ le dedicó una canción a Amparo Grisales y se abrazaron

La mini doble erizó a Amparo y César le dijo que le asombraba su energía y la similitud que tenía con la cantante española. La concursante le compuso una canción a Amparo y la terminó con ayuda de Elder.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 14 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Mini Rocío Durcal' en el Templo de la Imitación
‘Yo Me Llamo Mini Rocío Durcal' en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión