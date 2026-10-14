‘Yo Me Llamo Mini Rocío Durcal’ le dedicó una canción a Amparo Grisales y se abrazaron

La magia de la música ranchera y el legado de la eterna 'Española más Mexicana' se apoderaron del escenario de Yo Me Llamo gracias a la destacada presentación de la Mini Rocío Dúrcal. Con una interpretación impecable y llena de sentimiento, la pequeña concursante no solo demostró su potencia vocal, sino que logró erizar por completo a Amparo Grisales desde los primeros compases de su show.

Cuál era el nombre real de Rocío Dúrcal y dónde nació

La inolvidable 'Reina de la Ranchera', conocida artísticamente como Rocío Dúrcal, se llamaba en realidad María de los Ángeles de las Heras Ortiz. Nació el 4 de octubre de 1944 en Madrid, España, país donde comenzó su carrera como actriz y cantante antes de conquistar el mercado hispanoamericano con sus famosas rancheras compuestas por Juan Gabriel.

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De qué murió Rocío Dúrcal y en qué año falleció

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Rocío Dúrcal falleció el 25 de marzo de 2006 en su casa de Torrelodones, Madrid, a los 61 años de edad, a causa de un cáncer de útero que le había sido diagnosticado en el año 2001 y que posteriormente hizo metástasis.



Quién fue el esposo de Rocío Dúrcal y cuántos hijos tuvieron

El esposo de Rocío Dúrcal fue el cantante y compositor filipino Antonio Morales Barretto, mejor conocido como Junior, integrante del célebre grupo 'Los Brincos'. La pareja se casó en 1970 y permaneció unida hasta la muerte de la artista. Fruto de su matrimonio nacieron sus tres hijos: Carmen Morales, Antonio Morales y la también cantante Shaila Dúrcal.

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