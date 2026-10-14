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Mini Jessi Uribe canto ‘Amantes’ con Elder Dayán, tras acabar su ‘show’

Durante la presentación los jurados se contagiaron de la energía y bailaron en sus sillas. César le dijo que había cantado muy bien y lo felicitó. Elder le dio un consejo para mejorar y cantó con él.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Mini Jessi Uribe canto ‘Amantes’ con Elder Dayán, tras acabar su ‘show’

Durante la presentación los jurados se contagiaron de la energía y bailaron en sus sillas. César le dijo que había cantado muy bien y lo felicitó. Elder le dio un consejo para mejorar y cantó con él.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 14 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Mini Jessi Uribe’ en el Templo de la Imitación
‘Yo Me Llamo Mini Jessi Uribe’ en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión