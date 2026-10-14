Mini Jessi Uribe canto ‘Amantes’ con Elder Dayán, tras acabar su ‘show’

La velada en el escenario de 'Yo Me Llamo' se vistió de fiesta y gran talento durante la presentación del imitador de Jessi Uribe. Interpretando el éxito ‘Amantes’, el participante logró transmitir una vibra contagiosa que puso a bailar de inmediato a Amparo Grisales, César Escola y el equipo de jurados desde sus sillas.

Al finalizar la interpretación, el maestro César Escola no dudó en aplaudir su técnica, destacando que había cantado muy bien y felicitándolo por la entrega demostrada. Sin embargo, el momento cumbre de la noche llegó cuando el artista vallenato Elder Dayán tomó la palabra: tras brindarle un valioso consejo técnico para potenciar su presencia escénica y desarrollo vocal, se unió a él en el escenario para cantar a dúo, regalándole a los televidentes un momento inolvidable.

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Cuál es el nombre real de Jessi Uribe y de dónde es

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El reconocido cantante de música popular Jessi Uribe se llama en realidad Yesid Eduardo Uribe Ordóñez. Nació el 22 de marzo de 1987 en Bucaramanga, Santander (Colombia), ciudad donde inició su trayectoria musical influenciado por su padre, quien también era cantante de mariachi.



Quién es la pareja actual de Jessi Uribe

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La esposa y pareja actual de Jessi Uribe es la famosa cantante colombiana de música popular Paola Jara. La pareja contrajo matrimonio en mayo de 2022 en una ceremonia celebrada en Medellín, convirtiéndose en una de las uniones más mediáticas del entretenimiento en Colombia.