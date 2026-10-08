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César Escola sacó su lado rumbero en medio de la presentación de ‘Yo Me Llamo Mini La India’ - CaracolTV

Los jurados le dijeron que debía mejorar unos pequeños detalles de su voz, pero de resto, le confesaron que tuvo una buena presentación y que se parecía a la original. Ella le pidió un abrazo a Amparo.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

César Escola sacó su lado rumbero en medio de la presentación de ‘Yo Me Llamo Mini La India’

Los jurados le dijeron que debía mejorar unos pequeños detalles de su voz, pero de resto, le confesaron que tuvo una buena presentación y que se parecía a la original. Ella le pidió un abrazo a Amparo.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 8 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Mini La India' en el Templo de la Imitación
'Yo Me Llamo Mini La India' en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión