César Escola sacó su lado rumbero en medio de la presentación de ‘Yo Me Llamo Mini La India’

El escenario de 'Yo Me Llamo' se convirtió en una auténtica pista de baile durante la presentación de la mini imitadora de La India. La pequeña salsera contagió a todos con su energía, logrando que el propio César Escola sacara su lado más rumbero y se levantara a disfrutar de la actuación de principio a fin.

Al momento de las observaciones, el jurado destacó su enorme talento y parecido con la artista original. Aunque le señalaron pequeños detalles vocales que debe ajustar para afinar aún más su interpretación, los comentarios fueron mayoritariamente positivos, elogiando su fuerza sobre el escenario.



El momento emotivo de la noche llegó al finalizar las devoluciones, cuando la concursante no ocultó su admiración por la Diva de Colombia y le pidió un cálido abrazo a Amparo Grisales, sellando una presentación llena de carisma y gran nivel.

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Cuál es el nombre real de La India y de dónde es

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El nombre real de 'La India' es Linda Bell Viera Caballero. La reconocida cantante de salsa, conocida internacionalmente como 'La Princesa de la Salsa', nació el 9 de marzo de 1969 en Río Piedras, Puerto Rico, y se crió en el Bronx, Nueva York.



Qué relación tuvo La India con Marc Anthony

La India y Marc Anthony grabaron en 1994 uno de los duetos más icónicos de la salsa, titulado Vivir lo nuestro. Aunque la colaboración fue un éxito rotundo a nivel mundial y definió sus carreras, con los años la relación profesional y personal entre ambos artistas se distanció por diferencias creativas.

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