Después de más de 30 años dedicado a contar historias desde el cine, la televisión y el teatro, Dago García vuelve a explorar nuevas posibilidades narrativas con 'Una Actriz, Un Actor, Una Cámara', un proyecto digital creado para su canal oficial de YouTube que lleva el lenguaje audiovisual a su mínima expresión para poner toda la atención sobre el trabajo del actor.

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La propuesta nace de una inquietud que Dago García ha mantenido durante años: su interés por conocer y explorar el trabajo de los actores, sus procesos, metodologías, retos y las diferentes maneras de resolverlos. De allí surge una idea radicalmente sencilla: construir historias completas sostenidas por un solo intérprete.

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No son monólogos. Cada pieza presenta a un personaje que interactúa con otros personajes que existen dentro de la historia, aunque nunca son visibles para el espectador. El desafío consiste en que, a través de la interpretación de un único actor, el público pueda construir mentalmente todo un universo de personajes y situaciones.

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¿De qué se trata 'Un actor, una cámara' de Dago García?

Dago García define este proyecto como uno de los trabajos más experimentales de su trayectoria. Cada episodio utiliza un solo actor y un solo plano, dejando de lado buena parte de los recursos que normalmente acompañan una producción audiovisual.



La cámara permanece prácticamente fija y pierde deliberadamente cualquier protagonismo. No hay una búsqueda de pirotecnia visual: el actor y su performance son el único foco.

El resultado es un ejercicio de minimalismo puesto al servicio de la interpretación, con el propósito de demostrar que la experimentación también puede ser intensa, cercana y divertida, y no necesariamente aburrida.

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¿Qué actores estarán en 'Un actor, una cámara' de Dago García?

Para desarrollar la propuesta, Dago García recurrió a actores con los que ya había trabajado, artistas que admira y en quienes confía plenamente. Después de más de tres décadas en la industria del entretenimiento, esa relación de confianza resultaba fundamental para asumir un proyecto que exige una participación interpretativa absoluta, entre los que podemos encontrar a: Biassini Segura, Juan Fernando Sánchez, Juan Pablo Barragan, Alexandra Restrepo, Amparo Grisales, Fernando “El Flaco” Solorzano, Brayan Moreno, Ana María Sánchez, Paula Estrada, Walter Luengas, Marcela Carvajal, Ramses Ramos, Bernardo García, entre muchos otros.

La dirección también parte de una premisa particular: intervenir lo menos posible. Los actores reciben el texto, lo hacen suyo y lo interpretan desde su propia lectura. “En buena medida, ellos mismos se autodirigieron, aprovechando precisamente la confianza construida previamente”, Asegura Dago.

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¿En dónde se puede ver 'Un actor, una cámara' de Dago García?

'Una Actriz, Un Actor , Una Cámara' no representa el primer acercamiento de García al entorno digital. Anteriormente llevó a internet proyectos como 'Ella', 'La Nena', que alcanzó cuatro temporadas, y 'Manual para el fin del mundo'.

Para Dago García, como contador de historias, resulta natural explorar todos los medios posibles. Sin embargo, el entorno digital ofrece una posibilidad especialmente atractiva: la independencia creativa.

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El creador digital puede asumir simultáneamente los roles de productor, distribuidor y consumidor, tomando directamente las decisiones sobre su contenido. Por eso, para Dago, su propio canal es el escenario natural para un proyecto personal como este, donde puede establecer sus propias reglas, tiempos y estrategias.

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Además, YouTube permite que una propuesta independiente pueda encontrar nuevas audiencias dentro y fuera de Colombia, “esta plataforma es un espacio especialmente atractivo para iniciativas como esta, capaz de conectar directamente el contenido con espectadores de diferentes mercados”, puntualiza Dago.

'Una Actriz, Un Actor, Una Cámara' estará disponible a través del canal oficial de YouTube de Dago García Producciones desde el 6 de Octubre, cada 8 días se estará conociendo una historia nueva.

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Una novedosa propuesta

Más allá del experimento formal, el objetivo de Dago García sigue siendo el mismo que ha acompañado su trayectoria: contar historias y entretener. 'Una Actriz, Un Actor , Una Cámara' propone descubrir qué ocurre cuando se eliminan muchos de los elementos tradicionales de una producción audiovisual y toda la responsabilidad narrativa recae sobre el actor.

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Una fórmula mínima —un actor, una cámara y una historia— que busca demostrar que no siempre se necesitan grandes despliegues para construir una experiencia audiovisual capaz de conectar con el público.

Como resume Dago sobre su expectativa frente a los espectadores: “Me gustaría que lo disfrutaran y lo comentaran”, porque, en sus palabras, ese es el objetivo de cualquier contenido de entretenimiento.