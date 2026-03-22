Paola Jara revela por qué no le contó a Jessi Uribe sobre una pérdida en el intento de ser madre

La revelación se dio durante su participación en el pódcast Sinceramente Cris, donde abordó aspectos de su proceso y enfrentamientos que tuvo en el camino hacia la maternidad.

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Así vivió Paola Jara sus dos pérdidas al intentar ser madre

Durante la conversación, la artista relató que atravesó dos episodios en los que existió la posibilidad de convertirse en madre, pero que no se concretaron. Estas experiencias marcaron un periodo en el que consideró que la maternidad no sería posible en su vida, lo que influyó en su percepción sobre su futuro personal.



El primer episodio ocurrió en Chile, en medio de una actividad con seguidores durante una sesión de fotos. En ese momento, comenzó a presentar un malestar físico que incluyó síntomas como debilidad y sensación de desmayo. La situación generó preocupación y, tras ser evaluada, se confirmó la pérdida.





El segundo episodio tuvo lugar antes del primer Movistar Arena de Jessi Uribe en Bogotá. La cantante lo acompañaba en el evento, ya que también hacía parte del espectáculo musical. Sin embargo, horas antes de la presentación, presentó complicaciones de salud que la llevaron a acudir a un servicio de urgencias.

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En ese contexto, decidió no comunicarle lo ocurrido a su pareja para evitar afectar un momento clave en su carrera artística: "Preferí no decir nada para no preocuparlo en un día tan importante para él". A pesar de la situación, cumplió con su participación en el concierto y mantuvo la información en privado mientras se desarrollaba el evento.

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Posteriormente, la artista señaló que estos episodios, sumados a factores relacionados con su edad, llevaron a considerar otras alternativas para lograr un embarazo, incluyendo la posibilidad de recurrir a tratamientos. Durante un periodo aproximado de dos años, ambos enfrentaron este proceso mientras evaluaban sus opciones:"Yo decía si las cosas no pasan, es porque Dios no lo quiere así, o no es el momento, o definitivamente eso no es para mí y tengo que aceptarlo también".

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Con el paso del tiempo, y cuando contemplaban la posibilidad de no continuar con la búsqueda, se dio el embarazo que culminó con el nacimiento de su hija. Emilia nació el 19 de marzo de 2025, marcando un nuevo momento en la vida de la pareja: "Cuando dijimos que no, quedé en embarazo; fue una sorpresa y definitivamente un milagro".

Con esta llegada, la vida de Paola Jara fue un antes y un después, debido a que se convirtió en una persona más sensible y sobre todo nerviosa, y el foco de su vida cambió absolutamente, en donde Emilia es la prioridad antes que todo.

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Desde entonces, Paola Jara y Jessi Uribe han compartido algunos momentos relacionados con su vida familiar a través de redes sociales, aunque han optado por mantener en reserva la mayoría de aspectos relacionados con la crianza y el día a día de su hija.

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