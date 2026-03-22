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Paola Jara revela por qué no le contó a Jessi Uribe sobre una pérdida en el intento de ser madre - CaracolTV

La cantante contó que vivió dos pérdidas antes de ser madre de Emilia, episodios que ocurrieron durante su relación con Jessi Uribe y que decidió mantener en privado en momentos clave de su vida.

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Paola Jara revela por qué no le contó a Jessi Uribe sobre una pérdida en el intento de ser madre

La cantante contó que vivió dos pérdidas antes de ser madre de Emilia, episodios que ocurrieron durante su relación con Jessi Uribe y que decidió mantener en privado en momentos clave de su vida.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 22 de mar, 2026
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