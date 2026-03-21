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Giovanny Ayala arremetió contra Jessi Uribe: qué dijo y por qué

En una dinámica publicada en sus redes sociales, el cantante de música popular dio su opinión sobre la trayectoria, voz y estilo de otros colegas del género; sin embargo, causó revuelo.

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Giovanny Ayala arremetió contra Jessi Uribe por “chillón”: esto fue lo que dijo

En una dinámica publicada en sus redes sociales, el cantante de música popular dio su opinión sobre la trayectoria, voz y estilo de otros colegas del género; sin embargo, causó revuelo.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 21 de mar, 2026
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Giovanny Ayala arremetió contra Jessi Uribe.