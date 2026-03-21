Giovanny Ayala arremetió contra Jessi Uribe por “chillón”: esto fue lo que dijo

Giovanny Ayala es uno de los cantantes más reconocidos del género popular a nivel nacional y suele ser noticia por algunas discusiones que ha tenido con sus colegas de la industria musical.

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Ahora, llamó la atención en redes sociales por un contenido que publicó en Instagram ante sus más de 568 mil seguidores, donde dio su opinión sobre algunos artistas del género e incluso habló de su técnica vocal, trayectoria y estilo.



¿Qué dijo Giovanny Ayala de Jessi Uribe?

Lo que más revuelo causó fue lo que dijo sobre Jessi Uribe, intérprete de ‘Dulce Pecado’, ‘Matemos las ganas’ y ‘Ok’, entre otros éxitos, pues fue contundente al afirmar: “Hay que dejar de cantar tan chillón. Deje de chillar tanto cantando, que mucho es menos, pero es un excelente artista”.

Sus palabras tuvieron gran repercusión y desataron todo tipo de comentarios. Muchos usuarios salieron en defensa del bumangués: “Es el mejor exponente de la música popular y regional colombiana, tienen que volver a nacer para cantar como Jessi Uribe, he dicho”, “Un buen cantante sabe reconocer eso en los demás. Más humildad”, “No seas envidioso”, “Mire quién habla de cantar chillón y no se mira él jajajaja”, entre otros.

Con respecto a Jhonny Rivera, destacó que es muy estratégico: “Es un hombre de pueblo, lo quiere la gente, los compañeros, los artistas”.





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Sobre Luis Alberto Posada, aseguró que es un hombre “de quitarnos el sombrero por esa trayectoria que tiene”, y finalmente habló de Darío Gómez, evidenciando el gran respeto que le tiene: “Nuestro ícono, nuestro referente, nuestro papá de los pollitos de la música popular”.

Y en cuanto a un artista de la nueva generación del género popular, se refirió a Luis Alfonso: “Un artista que aprecio mucho, lo vi crecer. Un artista al que le aplaudo todos sus proyectos”, destacando su evolución.

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Entre los comentarios también hubo varios que mencionaron a Ciro Quiñónez, pues no lo incluyó entre los artistas sobre los que dio su opinión.