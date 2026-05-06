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Kate Walsh, estrella de 'Grey's Anatomy', se encuentra en Colombia - CaracolTV

La actriz estadounidense Kate Walsh permaneció en Cartagena durante el rodaje de una película y compartió en sus redes sociales imágenes disfrutando de diferentes puntos turísticos de la ciudad.

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Kate Walsh, estrella de 'Grey's Anatomy', se encuentra en Colombia disfrutando en Cartagena

La actriz estadounidense Kate Walsh permaneció en Cartagena durante el rodaje de una película y compartió en sus redes sociales imágenes disfrutando de diferentes puntos turísticos de la ciudad.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 6 de may, 2026
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