Kate Walsh, estrella de 'Grey's Anatomy', se encuentra en Colombia disfrutando en Cartagena

La actriz estadounidense Kate Walsh se encontró en Cartagena de Indias mientras participó en el rodaje de la película “Hal”, una producción audiovisual desarrollada entre Colombia y Estados Unidos. La artista, reconocida por interpretar a la doctora Addison Montgomery en la serie 'Grey's Anatomy', compartió imágenes de su estadía en la ciudad a través de sus redes sociales.

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Estas fueran las imágenes de Kate Walsh disfrutando en Colombia

Durante su permanencia en Cartagena, Walsh alternó las jornadas de grabación con actividades turísticas y recorridos por diferentes sectores de la capital de Bolívar. En las publicaciones realizadas en su cuenta oficial de Instagram aparecieron fotografías tomadas en distintos puntos de la ciudad, donde también estuvo acompañada por su pareja, el agricultor australiano Andrew Nixon.



Las imágenes mostraron a la actriz caminando por calles del centro histórico, visitando monumentos y realizando recorridos marítimos por el mar Caribe. Entre los lugares que aparecieron en las publicaciones estuvieron el Castillo de San Felipe de Barajas y la Catedral de Santa Catalina de Alejandría. Además, compartió registros de recorridos en lancha por la costa y visitas a sectores comerciales de la ciudad.

La producción de “Hal” se desarrolló entre Atlanta y Cartagena. En Colombia, las grabaciones incluyeron locaciones tanto urbanas como rurales, más allá del centro histórico de la ciudad. El proyecto audiovisual integró diferentes espacios de Cartagena para ambientar parte de la historia de la película.





De acuerdo con la información entregada por la producción, cerca del 50 % del personal vinculado al rodaje correspondió a mano de obra local. Esto permitió la participación de al menos 150 habitantes de Cartagena en distintas áreas técnicas y logísticas relacionadas con el desarrollo de la película.

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La filmación también involucró a más de 100 extras y figurantes, además de la contratación de 10 proveedores locales para apoyar diferentes procesos de producción. Entre las labores realizadas estuvieron servicios de transporte, alimentación, logística y adecuación de escenarios.

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La llegada de producciones internacionales a Cartagena continuó posicionando a la ciudad como uno de los destinos utilizados para proyectos audiovisuales de gran escala. Las características patrimoniales de la ciudad, sus paisajes y su infraestructura urbana hicieron parte de los elementos utilizados por la producción para el desarrollo del rodaje.

En medio de las grabaciones, Walsh mantuvo actividad constante en redes sociales, donde compartió parte de su experiencia en Cartagena y registró momentos de descanso durante su permanencia en Colombia.

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