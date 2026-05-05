Actor de "Grey’s Anatomy" se casó con la actriz española en ceremonia privada

El actor Jesse Williams, reconocido por su papel en la serie Grey’s Anatomy, se casó por segunda vez con la actriz española Alejandra Onieva. La relación entre ambos salió a la luz en 2025, cuando comenzaron a circular informaciones sobre su vínculo, que captó la atención tanto en España como a nivel internacional debido al perfil público de la familia de la actriz.

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Jesse Williams, actor de "Grey´s Anatomy", se casó por segunda vez

Onieva, de 33 años, pertenece a una familia con presencia en la aristocracia española. Su hermano, Íñigo Onieva, está casado con Tamara Falcó, duquesa de Griñón, lo que generó un mayor interés mediático en torno a la relación. Desde entonces, la pareja mantuvo un perfil reservado y evitó hacer apariciones públicas conjuntas o dar declaraciones sobre su vida personal.



El vínculo entre Williams y Onieva se inició durante el rodaje de la serie "Positano", donde coincidieron profesionalmente. A partir de ese momento, la relación avanzó de forma discreta hasta que, ocho meses después, se concretó el matrimonio. La noticia fue confirmada el lunes 4 de mayo por medios internacionales, TMZ y Hola, que informaron que la boda se realizó en un entorno privado y con un número reducido de asistentes.





Según trascendió, la ceremonia habría tenido lugar meses antes de su confirmación pública. Posteriormente, la pareja compartió la noticia con su círculo cercano. También se conoció que ambos planeaban realizar una celebración más amplia durante el verano en Miami.

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Para Alejandra Onieva, esta fue su primera boda. En el caso de Jesse Williams, se trató de su segundo matrimonio. El actor estuvo casado anteriormente con Aryn Drake-Lee, con quien tuvo dos hijos, Sadie y Maceo. La pareja se separó en 2017 en medio de un proceso que inicialmente fue considerado amistoso.

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Con el paso del tiempo, la relación entre Williams y su exesposa derivó en disputas legales relacionadas con la custodia de sus hijos. En ese contexto, el actor manifestó desacuerdos sobre las condiciones de convivencia y el tiempo compartido con los menores. En 2020, ambos llegaron a un acuerdo para compartir la custodia legal.

Sin embargo, los desacuerdos continuaron en años posteriores. En 2022, Williams presentó nuevas acusaciones en las que señaló presuntas violaciones de órdenes judiciales y solicitó una reducción en la manutención infantil, argumentando cambios en su situación económica tras su salida de la serie médica. Desde entonces, la relación entre ambos se mantuvo distante y enmarcada en procesos legales.

Mientras tanto, el actor inició una nueva etapa personal junto a Onieva, consolidada con este matrimonio.

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