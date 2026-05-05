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Jesse Williams, actor de "Grey’s Anatomy" se casó con la actriz española - CaracolTV

La unión entre Jesse Williams y Alejandra Onieva fue confirmada tras varios meses de relación iniciada durante un proyecto televisivo y se realizó en un entorno reservado con pocos asistentes.

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Actor de "Grey’s Anatomy" se casó con la actriz española en ceremonia privada

La unión entre Jesse Williams y Alejandra Onieva fue confirmada tras varios meses de relación iniciada durante un proyecto televisivo y se realizó en un entorno reservado con pocos asistentes.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 5 de may, 2026
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Actor de Grey's Anatomy se casó por segunda vez.jpg