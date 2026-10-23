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Qué dijo Jim Velásquez de su ruptura con Alina Lozano: contó si él le fue infiel

Jim Velásquez rompió el silencio sobre su separación de Alina Lozano, reconocida actriz, y reveló las verdaderas razones de su separación. Aclaró si él fue infiel.

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Jim Velásquez habló de ruptura con Alina Lozano: le dijo “soy tu esposo, no tu empleado”

El creador de contenido rompió el silencio sobre su separación de la reconocida actriz, detallando los difíciles momentos económicos y laborales que fracturaron su matrimonio.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 23 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Alina Lozano confesó su Jim Velásquez siente celos del padre de su hijo.
Alina Lozano confesó su Jim Velásquez siente celos del padre de su hijo.
Foto: Instagram @lozanoalina