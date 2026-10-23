Jim Velásquez habló de ruptura con Alina Lozano: le dijo “soy tu esposo, no tu empleado”

La separación de Jim Velásquez y Alina Lozano sigue generando comentarios entre sus seguidores y, aunque él no quería hablar del tema, según dijo, hizo un video relatando varias situaciones que desgastaron la relación amorosa y desencadenaron la separación. En la grabación publicada en su canal de YouTube, titulada '¿Por qué terminé con mi ex? ¿Le fui infiel?', Jim habló de los momentos difíciles que vivió después de participar junto a Alina en un ‘reality’ en Brasil.

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De acuerdo con la versión de Jim, el distanciamiento comenzó a darse después de su participación en el programa, pues, aunque salieron anticipadamente, los contrataron como parte de la producción para hacer otro tipo de contenido. Cuando se terminó el contrato, el creador de contenido quería aprovechar para viajar y conocer Río de Janeiro, mientras que Alina añoraba con regresar a Colombia a ver a su hijo, que nació como fruto de la relación de ella con reconocido actor.

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La entonces pareja decidió tomar caminos separados, pero cuando Jim estaba viajando recibió una llamada de sus papás, en la que le avisaron que el negocio que tenían en conjunto (una panadería) estaba quebrado, por lo que regresó a Bogotá. Esta preocupación cambió su dinámica cotidiana y la manera en que interactuaba con la actriz, pues mientras él estaba radicado en la capital, ella vivía a las afueras.

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En ese periodo sintió que las conversaciones entre ambos estaban cada vez más relacionadas con el trabajo y la creación de contenido para redes sociales hasta el punto que le envió un mesaje diciéndole que él no era empleado de ella.





"Pues esa semana empecé a vender las cosas del local, a conseguir dónde trastear las otras cosas que no pude vender, a pagar deudas, a sacar préstamos. Entonces, tenía que llegar a solucionar muchas cosas. Durante esa semana Alina me estuvo escribiendo y la mayoría de las cosas eran de trabajo porque quería que aprovecháramos la oportunidad que íbamos a tener en el ‘reality’ para más visibilidad, para hacer más proyectos, para aprovechar el nuevo público que teníamos. Pero yo tenía cero ganas de pensar en trabajo y en esa angustia que tenía le dije a Alina en uno de los mensajes como: 'Yo soy tu esposo, no soy tu empleado'. Y eso a ella le molestó mucho", reconoció el joven.

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En ese momento, Alina, según Jim, le dijo que se tomara un tiempo porque ella no quería “relaciones tibias” y, aunque él la buscó, ella le manifestó que no quería continuar con la relación, así que él respetó su decisión y se fue a México, en donde recibió una oferta laboral.

Jim Velásquez dice si le fue infiel a Alina Lozano

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En sus declaraciones sobre el final de la relación, el creador de contenido negó que una infidelidad de su parte fuera la causa de la ruptura y centró su explicación en las dificultades económicas, las diferencias personales y el desgaste que, según contó, se produjo entre ambos.

La historia de Jim Velásquez y Alina Lozano estuvo expuesta públicamente desde sus inicios. La entonces pareja se casó en noviembre de 2023 y compartió buena parte de su vida sentimental con sus seguidores, quienes siguieron tanto sus momentos de felicidad como las distintas crisis que atravesaron.