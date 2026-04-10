Alina Lozano le pidió a Jim Velásquez que se fuera de su casa, y él regresó con sus papás

Y es que la pareja grabó un video en el que anunció que no iban a seguir juntos, ni por amor ni por trabajo, un tema que provocó varias reacciones entre los seguidores de Alina Lozano y Jim Velásquez: algunos respetaron su decisión, mientras que otros se mostraron escépticos, pues consideran que se trata de otra estrategia para que sean tema de conversación.

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No obstante, el joven actor apareció solo en una entrevista en el programa de ‘La Mesa Caliente’, al que estaba invitado junto a la actriz de ‘Pedro, el escamoso’, y ahí aseguró que su separación es real, aunque no definitiva. Contó que, incluso, Alina le pidió que se fuera de la casa y que él volvió a vivir con sus padres.

“Pasaron ciertas cosas, entonces decidimos darle un tiempo a la relación, y por eso ella no está acá conmigo. […] Decidimos darnos un tiempo en la relación, entonces yo no sé qué va a pasar. […] No estamos hablando, la verdad llevamos una semana ya, desde que tomamos la decisión. Ella me pidió que me fuera de la casa, entonces yo me fui otra vez a vivir con mis papás, y desde ese momento no hemos hablado”, dijo Velásquez en la conversación.





El bogotano agregó que antes de esta crisis matrimonial, la pareja ya había tenido dos distanciamientos e, incluso, en uno de ellos, Alina salió con otro hombre, también menor que ella, aunque después regresó con su esposo.

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¿Por qué se separaron Alina Lozano y su esposo?

Los actores hicieron públicas las razones de su primera separación, que se dio después de un año de su matrimonio. Los creadores de contenido indicaron que la relación perdió chispa, luego de que Alina viajara a Estados Unidos una temporada, para acompañar a su hijo en sus estudios.

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No obstante, después de varios meses indicaron que se iban a dar otra oportunidad y hasta compartieron imágenes de su reconciliación. Por lo mismo, muchos pensaron que se trató de una estrategia para confundir a los seguidores, aunque ellos insistieron en que sí fue cierto.

