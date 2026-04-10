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Alina Lozano y Jim Velásquez, su esposo, se separaron y él se fue de la casa

Alina Lozano y Jim Velásquez, su esposo, que es menor que ella por 30 años, anunciaron que se separaron y él contó que se fue de la casa en la que vivía con ella.

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Alina Lozano le pidió a Jim Velásquez que se fuera de su casa, y él regresó con sus papás

El joven actor contó que su esposa y él decidieron darse “un tiempo” en la relación, nuevamente, por situaciones que pasaron entre ellos, y de las que no quiso dar detalles.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 10 de abr, 2026
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Alina Lozano pidió a Jim Velásquez que se fuera de su casa, y él regresó con sus papás