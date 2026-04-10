Alina Lozano revivió recuerdos con su exesposo, famoso actor y el papá de su hijo

Alina Lozano, que reveló si mantiene a Jim Velásquez, se puso sentimental y quiso compartir con sus seguidores cuando su hijo, Samuel, era un pequeño bebé y como, a través del tiempo, se ha ido convirtiendo en todo un hombre.

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La actriz que le dio vida a doña Nidia en ‘Pedro, el escamoso’ compartió imágenes junto a su exesposo y papá de su hijo, el actor Mijail Mulkay Bordón, en las que dejó ver cuando estaba en la dulce espera y viajes familiares que hicieron como familia.

En una de las fotografías, aparece el cubano abrazando la actriz bogotana por la espalda, mientras ambos sostienen su barriga de embarazada, mientras que en otra de las imágenes aparecen los actores junto a su hijo (bebé) en la playa.

“La vida pasa dejando bellos recuerdos y un hijo hermoso”, escribió la también creadora de contenido digital en su publicación en Instagram.



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En el ‘post’ también se aprecian fotografías de Jim Velásquez, su actual pareja y quien es menor que ella por 30 años, compartiendo con Samuel, lo que deja ver que, pese a la diferencia de edad, el primogénito de la artista tiene una buena relación con el joven actor.



¿Cuántos años tiene el hijo de Alina Lozano?

El hijo de Alina Lozano y Mijail Mulkay Bordón alcanzó la mayoría de edad en 2025, por lo que a mediados de este 2026 celebrará sus 19 años. Aunque Samuel tiene la vena artística por sus padres, sus intereses están más inclinados en a música que en la actuación, y por lo mismo es muy reservado con su vida.

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No obstante, en el último tiempo se ha animado a mostrarse más en redes sociales e, incluso, a aparecer en algunos videos de su madre. Samuel tiene un vínculo muy estrecho con sus dos padres, pese a que no vive con su papá, pues además fue un hijo deseado y soñado.