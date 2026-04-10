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Alina Lozano mostró fotos con su exesposo y papá de su hijo, Mijail Mulkay

Alina Lozano, recordada actriz de 'Pedro, el escamoso', revivió recuerdos con su exesposo, un reconocido actor que además es el papá de su hijo. Compartió imágenes de cuando estaban juntos.

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Alina Lozano revivió recuerdos con su exesposo, famoso actor y el papá de su hijo

La actriz bogotana compartió varias imágenes de momentos que vivió al lado de Mijail Mulkay Bordón, reconocido actor cubano recordado por su papel en ‘La Quiero a Morir’, de Caracol Televisión.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 10 de abr, 2026
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Alina Lozano revivió recuerdos con su exesposo