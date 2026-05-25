En 'María la del Barrio'. Después de conocerse en el hospital, comienzan a salir y se coquetean mutuamente; una tarde, Óscar le dice a su enamorada que vayan a una cena porque tiene algo para decirle. Le propone matrimonio.
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Óscar invita a Soraya a una cita y le hace una propuesta comprometedora
Después de conocerse en el hospital, comienzan a salir y se coquetean mutuamente; una tarde, Óscar le dice a su enamorada que vayan a una cena porque tiene algo para decirle. Le propone matrimonio.