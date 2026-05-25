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'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

En 'María la del Barrio'. Después de conocerse en el hospital, comienzan a salir y se coquetean mutuamente; una tarde, Óscar le dice a su enamorada que vayan a una cena porque tiene algo para decirle. Le propone matrimonio.

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Óscar invita a Soraya a una cita y le hace una propuesta comprometedora

Después de conocerse en el hospital, comienzan a salir y se coquetean mutuamente; una tarde, Óscar le dice a su enamorada que vayan a una cena porque tiene algo para decirle. Le propone matrimonio.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 25 de may, 2026
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