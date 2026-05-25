A qué hora se presenta Karol G HOY en los AMAs 2026: hará historia al recibir premio

Todo está listo para los American Music Awards 2026, que se realizará este 25 de mayo en Las Vegas, Estados Unidos. La ceremonia reunirá a diferentes artistas internacionales y contará con presentaciones musicales, premiaciones y reconocimientos especiales.

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Uno de los momentos destacados de la noche será la participación de Carolina Giraldo. Durante el evento, la cantante recibirá el Premio Internacional de la Excelencia Artística, convirtiéndose en la primera artista latina en obtener este reconocimiento dentro de los AMAs. Además, hará parte de la programación musical con una presentación en vivo.

El reconocimiento llega en un año importante para la carrera de la artista colombiana. Recientemente participó en el festival Coachella, donde se convirtió en la primera artista latina en encabezar el cartel principal. Asimismo, anunció su gira ‘Tropitour: viajando por el mundo’, con la que recorrerá diferentes países en los próximos meses.

Junto a la paisa, otros artistas también estarán presentes durante la ceremonia. Entre ellos se encuentran Maluma, The Pussycat Dolls y Twenty One Pilots, quienes harán parte de las presentaciones programadas para la noche.





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Por otra parte, la representación latina también estará presente en las nominaciones de esta edición. Entre los artistas latinos nominados aparecen Bad Bunny y Shakira, quienes competirán en diferentes categorías de los premios.

A qué hora y dónde ver a Karol G y Maluma en los AMAs 2026

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La transmisión de los American Music Awards 2026 iniciará en Colombia desde las 7:00 p.m. El evento podrá verse a través de TNT. Además, en las plataformas digitales habrá cobertura mediante las redes oficiales de la organización de los premios.

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La ceremonia se desarrollará desde Las Vegas y acogerá desde tempranas horas a los artistas invitados, así como también a sus equipos de trabajo, para conversen con la prensa en la alfombra previa a la ceremonia principal.

Maluma, por su parte, hace poco aprovechó su paso por el país norteamericano y estuvo en el show de Jimmy Fallon, donde de nuevo sorprendió al presumir sus raíces colombianas y hasta motivó al famoso presentador a dejarse llevar por la cultura paisa, generando todo tipo de reacciones en las plataformas digitales: "Simplemente icónico", "Amo cuando ellos dos se encuentran", son algunos de los mensajes que se destacan.