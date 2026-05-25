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Show de Karol G en los AMAs 2026: dónde y a qué hora ver la premiación - CaracolTV

Karol G recibirá el Premio Internacional de la Excelencia Artística, mismo que se le ha entregado a cantantes como Beyoncé, Michael Jackson y Whitney Houston. Maluma también se presentará.

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A qué hora se presenta Karol G HOY en los AMAs 2026: hará historia al recibir premio

'La Bichota' recibirá el Premio Internacional de la Excelencia Artística, mismo que se le ha entregado a cantantes como Beyoncé, Michael Jackson y Whitney Houston.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 25 de may, 2026
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A qué hora se presenta Karol G en los American Music Awards 2026 y qué premio recibirá.
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Foto: GettyImages.