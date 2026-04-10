Jota Mario, creador de 'Día a Día', reapareció en set años después de su muerte

Este 10 de abril, Carlos Calero, Iván Lalinde, Catalina Gómez, Carolina Solo y Juan Diego Vanegas se reunieron para celebrar los 25 años de 'Día a Día'. El programa inició con la aparición en el set de grabación de los presentadores más memorables del matutino, los cuales fueron generados con ayuda de la Inteligencia Artificial; sin embargo, uno de los momentos de la jornada que más llamó la atención fue la revelación de un video en el que se aprecia a Jota Mario Valencia.

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Fue Calero el encargado de dar paso a un video que fue grabado hace años por el presentador: "El que dio vida a 'Día a Día' fue nuestro gran Jota Mario que ya no está con nosotros, que por allá se lo soñó en 2001, que arrancó precisamente el programa y lo tenemos recordando, miren a este grande de la televisión".

El el clip, el conductor de televisión confesó que, a pesar de que habían pasado años, la gente lo seguía recordando por su participación en el programa matutino de Caracol Televisión; por lo que aprovechó para hablar de cómo sacó adelante este proyecto, a pesar de las negativas que había recibido en su momento.

"Yo estaba en muchos aprietos económicos, tenía muchas dificultades y luché mucho para poner 'Día a Día' al aire. Estuve durante varios meses luchando por eso y me decían que no, que en Colombia nadie veía en televisión por las mañanas. Finalmente, en el último esfuerzo se me ocurrió que el ángel de la guarda me debía acompañar y en la sala de juntas dejé una silla para él, para que me acompañara. Expuse el programa y la persona que debía tomar la decisión empezó a decir que no", comentó.





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Posteriormente, añadió que al ejecutivo le entró una llamada y solicitó que el resto de personas en la reunión decidieran si era viable o no ejecutar el proyecto en la pantalla chica y confesó que todos estuvieron de acuerdo en que debían darle una oportunidad al formato.

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