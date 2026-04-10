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Jota Mario reapareció en 'Día a Día' tras siete años de su fallecimiento - CaracolTV

Durante la celebración de los 25 años del programa matutino, los televidentes pudieron ver nuevamente en la transmisión en vivo al presentador que falleció el 6 de junio de 2019.

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Jota Mario, creador de 'Día a Día', reapareció en set años después de su muerte

Durante la celebración de los 25 años del programa matutino, los televidentes pudieron ver nuevamente en la transmisión en vivo al presentador que falleció el 6 de junio de 2019.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 10 de abr, 2026
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Jota Mario reapareció en la celebración de los 25 años de 'Día a Día'.