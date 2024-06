Viuda de Jota Mario Valencia publicó fotos inéditas por sus cinco años de muerte: "eras mi todo"

Jota Mario Valencia es quizás una de las figuras más importantes del entretenimiento nacional, pues durante años se encargó de darle una dosis de alegría a los colombianos. Desde su fallecimiento en junio de 2019, muchos fanáticos lo siguen recordando con cariño y mucha nostalgia.

Lo cierto es que recientemente, Gineth Fuentes, su viuda, apareció en su perfil oficial de Instagram, en el que reúne casi 600 mil seguidores, para recordar los mejores momentos que vivieron juntos y para asegurar que cada día que pasa lo extraña más.

Mira también: Entre lágrimas, Laura Acuña contó el detalle tan especial que heredó de Jota Mario Valencia

Fotos inéditas de Jota Mario Valencia cinco años después de su muerte

En el video se logran ver al conductor de televisión abrazando a su esposa, celebrando su cumpleaños, disfrutando de un día de piscina, viajando por el mundo, cantando con su familia y hasta realizando actividades tan cotidianas como tomar un café.

Publicidad

Junto al reel, la mujer escribió: “Confieso que me haces tanta falta, ¿y cómo no?… Si eras mi todo”. Una de las curiosidades de este post, de hecho, es que cuenta con una canción de fondo bastante emotiva. Se trata de ‘Confieso’ de Kany García, en la que se abordan temas como la añoranza de seres queridos que ya no están.

No te pierdas: Hija de Jota Mario Valencia reveló el "mortificante" sueño que tiene con el presentador

La publicación recoge más de 14 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios en donde los usuarios de Internet recuerdan el excelente equipo de trabajo que conformaban y lo bien que se complementaban.

Publicidad

“Amor puro aquí en la tierra y allá en el cielo”, “grande Jotica y siempre en nuestro corazón”, “en medio del dolor, hay que agradecer que Dios te permitió conocer y compartir tu vida con un ser tan maravilloso”, “un abrazo de luz para ti”, "conformaban una pareja maravillosa", "excelente profesional, siempre lo recordaremos", "un amor que va más allá de la muerte, "cómo duele que ya no esté entre nosotros", son algunos de los mensajes que se destacan.

Te puede interesar: Aparece otro supuesto hijo de Jota Mario Valencia no reconocido

Cabe aclarar que el paisa fue diagnosticado con un coágulo cerebral que lo llevó a que fuera hospitalizado por permanecer en estado de coma. Fuentes se encargó de convocar a todos sus hijos, pero no fue hasta que María José llegó al centro de salud que el presentador falleció como producto de un paro cardiorrespiratorio.