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Cuándo nacerá hijo de Maluma y Susana Gómez: tendrá coincidencia con Jimmy Fallon

Maluma reveló cuándo nacerá el hijo que espera con Susana Gómez, su esposa, y coincidencia que el bebé tendrá con el presentador de Estados Unidos Jimmy Fallon.

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Maluma dijo cuándo nacerá su hijo: tendrá coincidencia con Jimmy Fallon

Fue en una entrevista con el presentador estadounidense que el cantante antioqueño habló de su familia y reveló varios detalles del nacimiento del bebé que espera con Susana Gómez.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 25 de may, 2026
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Maluma dijo cuándo nacerá su hijo
Maluma dijo cuándo nacerá su hijo
Foto: Getty Images