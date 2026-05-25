Maluma dijo cuándo nacerá su hijo: tendrá coincidencia con Jimmy Fallon

Maluma estuvo en el ‘show’ de Jimmy Fallon presentando su álbum ‘Loco x volver’, y fue acompañado de su esposa y de su hija, París, de quien el presentador quedó perdidamente encantado por su ternura.

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El estadounidense aprovechó para preguntarle por su segundo hijo, y el artista reveló que el niño nacerá en septiembre del 2026, el “mes” de Jimmy Fallon, pues es cuando el presentador celebra su cumpleaños.

El hijo de Maluma, además, sería del signo Virgo, como el presentador. Por lo mismo, el antioqueño bromeó con que él y su esposa deberían llamar al niño Jimmy, lo que emocionó a Fallon. “Sí. Le pones mi nombre al bebé, sería todo un honor. Piénsalo. Es un muy buen nombre: Jimmy Londoño, me encanta”, declaró el estadounidense.

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El antioqueño también reveló que su hijo fue planeado, pues tuvo una conversación con Gómez sobre si deberían tener otro bebé, ahora que París tiene dos años y medio; ambos acordaron que era un buen momento.

El intérprete de ‘Sobrio’ comentó en una entrevista pasada con Billboard Latin que su papá y su abuelo estaban dichosos con el hecho de que fuera un niño, pues su apellido seguirá viviendo.

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¿Quiénes la pareja de Maluma?

Maluma mantiene una relación sentimental con Susana Gómez, una arquitecta colombiana que ha ganado notoriedad pública desde que comenzó su romance con el artista paisa. La pareja se ha convertido en una de las más comentadas del entretenimiento latinoamericano, especialmente después del nacimiento de su primera hija.

A diferencia de otras parejas mediáticas, ambos han preferido mantener gran parte de su vida privada lejos del foco constante de la prensa. Sin embargo, el artista ha compartido en redes sociales varios momentos junto a su pareja, incluyendo viajes, celebraciones familiares y eventos importantes de su carrera musical. Las apariciones públicas de la pareja aumentaron considerablemente en 2023 y 2024, cuando el cantante confirmó que se convertiría en padre.

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Desde entonces, el intérprete de éxitos como 'Hawái' y 'Felices los 4' ha mostrado una faceta más familiar y cercana, compartiendo mensajes dedicados a su pareja y a su hija en plataformas digitales.