¿Qué pasó con Laura Bozzo? La verdad sobre los rumores de su supuesta muerte

El martes 13 de octubre, la revista TVyNovelas y otros medios mexicanos informaron que la presentadora Laura Bozzo habría sido ingresada de urgencia al Hospital General de El Quemado, ubicado en Acapulco, México. Según las versiones difundidas, la conductora y abogada habría presentado un cuadro de deshidratación severa y una obstrucción intestinal que podría haberse complicado por una posible perforación.

Tras recibir atención médica en ese centro asistencial, la presentadora habría sido trasladada posteriormente a un hospital de Ciudad de México para continuar con su tratamiento y recibir atención especializada.

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La información sobre su estado de salud generó preocupación entre sus seguidores y usuarios de redes sociales, quienes han compartido mensajes de apoyo, solidaridad y deseos de una pronta recuperación para la conductora peruana, reconocida por su trayectoria en la televisión latinoamericana.



¿Murió Laura Bozzo? Esto se sabe sobre su estado de salud tras ser hospitalizada

Durante las últimas horas, las redes sociales se han inundado de imágenes y videos en las que se asegura que la conductora peruana de 75 años habría fallecido. Cabe mencionar que la información, que se ha difundido a través de distintas plataformas digitales, ha despertado preocupación y numerosas reacciones entre sus seguidores, quienes han recurrido a internet para intentar esclarecer lo ocurrido y conocer cuál es su verdadero estado de salud.

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Es relevante destacar que hasta el momento no se ha emitido una confirmación oficial por parte de sus familiares, representantes o equipo de trabajo que respalde las versiones sobre su muerte, por lo que todo se trata de especulaciones sin fundamento alguno.

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Laura Bozzo agradece los mensajes de apoyo y brinda tranquilidad sobre su salud

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Tras las inquietudes y los comentarios que surgieron en redes sociales sobre el estado de salud de Laura Bozzo, la presentadora peruana y su equipo de trabajo compartieron, el pasado 14 de octubre, una publicación en su cuenta de Instagram para agradecer a sus seguidores por las muestras de cariño y los mensajes de apoyo. En ese momento, también buscaron brindar tranquilidad al señalar que se encontraba acompañada de sus seres queridos y recibiendo atención médica.

Sin embargo, ante los nuevos rumores que han circulado en redes sociales sobre su supuesto fallecimiento, ni la presentadora ni su equipo de trabajo se han pronunciado públicamente para ofrecer información actualizada sobre su estado de salud. Por ahora, no se cuenta con una confirmación oficial que permita establecer la veracidad de estas versiones.

