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¿Laura Bozzo murió? La verdad sobre los rumores de su supuesto fallecimiento

Tras los rumores sobre la muerte de Laura Bozzo, seguidores buscan respuestas sobre su estado de salud.

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¿Qué pasó con Laura Bozzo? La verdad sobre los rumores de su supuesta muerte

Tras los rumores sobre la supuesta muerte de Laura Bozzo, seguidores buscan respuestas sobre su estado de salud. Esto se sabe hasta el momento sobre las versiones que circulan en redes sociales.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 28 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Laura Bozzo
Laura Bozzo
Foto: Instagram @laurabozzo_of