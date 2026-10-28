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Saneamiento escolar: la barrera invisible que frena la educación de los niños en Colombia - CaracolTV

Un baño digno es clave para aprender y permanecer en la escuela. El Foro de Educación 2026 visibiliza la crisis del saneamiento escolar y presenta soluciones para garantizar los derechos de la niñez.

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Saneamiento escolar: la barrera invisible que frena la educación de los niños en Colombia

Un baño digno es clave para aprender y permanecer en la escuela. El Foro de Educación 2026 visibiliza la crisis del saneamiento escolar y presenta soluciones para garantizar los derechos de la niñez.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 28 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Foto: Cortesía Fundación Barco.