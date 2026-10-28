Saneamiento escolar: la barrera invisible que frena la educación de los niños en Colombia

El acceso regular a agua potable y a baños en buen estado es una condición fundamental para el bienestar diario. Sin embargo, en diversos entornos escolares del país, las limitaciones o la falta de infraestructura de saneamiento adecuada continúan representando un desafío silencioso pero significativo, influyendo de manera directa en el ausentismo, la permanencia académica y el bienestar de los estudiantes.

Con el objetivo de poner en el centro de la conversación nacional este aspecto clave de la infraestructura escolar, la Fundación Barco llevará a cabo el Foro de Educación 2026. Durante el evento se revelarán los resultados de un sondeo nacional que recogió las experiencias de 1.533 estudiantes de quinto a undécimo grado, pertenecientes a 74 colegios distribuidos en 10 departamentos del país, exponiendo de primera mano cómo estas condiciones impactan la cotidianidad de las comunidades educativas.



El espacio contará con la participación de destacados expertos internacionales en desarrollo e infraestructura, como Francis L. de los Reyes III, profesor de la Universidad Estatal de Carolina del Norte y experto global en microbiología y biotecnología aplicada a soluciones de saneamiento; y Tania Vachon, referente internacional en cambio de comportamiento y transformación de sistemas. Asimismo, la Fundación presentará un programa estratégico orientado a fortalecer la continuidad y equidad educativa mediante mejoras concretas en los entornos escolares.

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Transformar y optimizar estas condiciones exige una articulación efectiva entre el Gobierno, la academia, el sector privado, los docentes y las familias. Garantizar espacios adecuados es un paso fundamental para asegurar que ningún estudiante vea interrumpido su proceso formativo por barreras materiales de acceso básico.

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