Los cuatro mejores minis dobles de la noche: rock, música romántica y popular

La noche de competencia en el escenario de Caracol Televisión estuvo marcada por el talento y la emoción con las presentaciones de los participantes que se posicionaron como los mejores de la jornada. Cuatro talentosos menores demostraron su versatilidad vocal interpretando éxitos inolvidables de diversos géneros musicales, asegurando su permanencia en la competencia que busca del título del doble perfecto.

Quiénes fueron los mejores mini dobles de la noche en Yo Me Llamo

El panel de jurados quedó completamente cautivado por las interpretaciones en vivo que rindieron homenaje a grandes leyendas de la música iberoamericana y anglo. Los menores seleccionados destacaron por su disciplina, afinidad vocal y potente presencia escénica, logrando conectar de inmediato con los televidentes de Caracol Televisión.

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Entre los artistas imitados brilló con fuerza Yo Me Llamo Mini Vicente Fernández, quien interpretó con sentimiento el clásico de la música regional Volver, volver.

Mini Vicente Fernández en el Templo de la Imitación Foto: Caracol Televisión

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Por su parte, la energía del rock en español se apoderó del estudio gracias a Yo Me Llamo Mini Gustavo Cerati y su electrizante versión del éxito Prófugos, así como a la agrupación Yo Me Llamo Mini Vilma Palma e Vampiros, que puso a cantar a todos al ritmo de Verano traidor.



Mini Gustavo Cerati en el Templo de la Imitación Foto: Caracol Televisión

La cuota internacional estuvo a cargo de Yo Me Llamo Mini Whitney Houston, quien demostró un registro vocal impresionante al entonar el icónico tema I wanna dance with somebody.

Mini Whitney Houston en el Templo de la Imitación Foto: Caracol Televisión

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