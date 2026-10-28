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Cuáles mini imitadores pasaron hoy como "Mejores de la noche"

Estos mini dobles enamoraron el oído del jurado y los cuatro lograron ganarse el reconocimiento del "Mejor de la noche", asegurando así que seguirán competiendo para ser el doble perfecto.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Los cuatro mejores minis dobles de la noche: rock, música romántica y popular

Estos mini dobles enamoraron el oído del jurado y los cuatro lograron ganarse el reconocimiento del "Mejor de la noche", asegurando así que seguirán competiendo para ser el doble perfecto.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 28 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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