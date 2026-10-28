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Foto de la celebración del cumpleaños de Máximo el hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno

La reconocida creadora de contenido Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores en redes sociales al revelar los detalles de la emotiva celebración de cumpleaños de su hijo este día.

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Luisa Fernanda W y Pipe Bueno celebraron el cumpleaños de su hijo un día antes de su boda

La reconocida creadora de contenido Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores en redes sociales al revelar los detalles de la emotiva celebración de cumpleaños de su hijo este día.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 28 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Luisa Fernanda W, Pipe Bueno y sus hijos
Luisa Fernanda W, Pipe Bueno y sus hijos
Foto Instagram: @luisafernandaw