Luisa Fernanda W y Pipe Bueno celebraron el cumpleaños de su hijo un día antes de su boda

En medio de una agenda personal bastante agitada, la creadora de contenido y empresaria se detuvo para conmemorar una fecha muy especial dentro de su núcleo familiar. A través de sus historias oficiales en la cuenta de Instagram compartió una tierna fotografía en la que su pequeño hijo aparece luciendo un gorro de cumpleaos con un detalle de pompones azules. El tierno momento estuvo marcado por la sonrisa del menor, quien disfrutaba de un desayuno especial mientras se preparaba para una jornada llena de sorpresas.

Historia de Instagram de Luisa Fernanda W Foto Instagram: @luisafernandaw

Cómo celebró Luisa Fernanda W el cumpleaños de su hijo

Lo que llamó la atención de la comunidad fue la revelación que hizo la propia Luisa Fernanda W acerca de la coincidencia de fechas tan importantes. En el texto que acompaña su publicación en la red social, la celebridad expresó con entusiasmo: "Adivinen quién cumple años hoy? Y como si fueran pocas las celebraciones, antes de la boda de mañana, hoy nos espera otra gran piñata! Jajajajaja Te amo infinito, hijo mío precioso!!!". De esta manera, dejó al descubierto que la fiesta de cumpleaños de su hijo se lleva a cabo justo en la víspera de su muy comentada boda, generando gran expectativa entre sus millones de fanáticos que siguen de cerca cada detalle de su vida personal y sus preparativos nupciales.

Historia de Instagram de Luisa Fernanda W de su hijo Máximo Foto Instagram: @luisafernandaw

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Cuántos hijos tienen Luisa Fernanda W y Pipe Bueno

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La famosa pareja tiene dos hijos en común, ambos niños, fruto de su sólida relación sentimental que comenzó a finales de 2019. El primogénito de la pareja es Máximo Giraldo Cataño, quien nació en octubre del año 2020 para transformar por completo la vida de la influenciadora y el cantante. Dos años después de darle la bienvenida a su primer hijo, la pareja agrandó su hogar con la llegada de su segundo bebé, Domenic Giraldo Cataño, nacido a finales de octubre de 2022.



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Cuándo y dónde será la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno

Tras un compromiso anunciado en octubre de 2023 durante un romántico viaje a Dubái, la famosa creadora de contenido Luisa Fernanda W y el reconocido artista de música popular Pipe Bueno se encaminan a dar el "sí, acepto". La ceremonia religiosa se llevará a cabo el próximo jueves 29 de octubre en la emblemática Catedral de Sal de Zipaquirá, ubicada en Cundinamarca.

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Aunque inicialmente la pareja contempló la posibilidad de casarse en México, decidieron organizar este acontecimiento en territorio colombiano por motivos logísticos y familiares. Tras la ceremonia, la celebración principal tendrá lugar en una zona cercana a Cajicá, prometiendo reunir a cerca de 500 invitados en una noche mágica.

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Cuál es el código de vestuario para los invitados

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Los preparativos y las exclusivas tarjetas de invitación digitales han acaparado las miradas en las plataformas digitales. Según reveló el programa 'La Red', la pareja estableció un riguroso protocolo de etiqueta para la ocasión. Se exige que los asistentes luzcan un estilo impecable: las mujeres deben asistir con vestidos largos de color negro, mientras que los hombres deben portar un traje formal de etiqueta con corbata negra. Este detalle estricto busca imprimirle un aire de elegancia sobria y moderna a una de las uniones más comentadas de la farándula nacional.

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