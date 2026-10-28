Karen Martínez rindió lindo homenaje a su perro que murió tras operación de un tumor

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la presentadora y empresaria colombiana Karen Martínez compartió con sus seguidores una emotiva fotografía de un altar dedicado a los peluditos que ya no están a su lado. En la imagen compartida en la red social, se aprecia un rincón lleno de color y nostalgia.

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El espacio cuenta con fotografías de sus mascotas, flores de tonos vibrantes, un plato con agua y detalles festivos colocados minuciosamente sobre una tela decorada. Con esta ofrenda tan especial, la modelo buscó mantener viva la memoria de aquellos animales que la acompañaron e iluminaron su vida con momentos inolvidables.

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Qué le pasó a Pluto, la amada mascota de Karen Martínez

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El dolor embarga el hogar de la famosa modelo y presentadora colombiana Karen Martínez, conocida en el entorno digital como "La Chechi". A través de una emotiva publicación en su cuenta oficial de Instagram, la mujer confirmó el fallecimiento de su perro Pluto el pasado sábado 21 de octubre, un compañero incondicional que formó parte fundamental de su vida familiar durante años.



La difícil batalla de la mascota comenzó semanas atrás. Según relató la propia empresaria, Pluto fue intervenido quirúrgicamente debido a un tumor que complicó severamente su estado de salud. A pesar de los esfuerzos veterinarios y de los cuidados constantes de su entorno, el animalito no logró superar las complicaciones tras la cirugía, dejando un enorme vacío entre sus seres queridos.

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En la fotografía compartida por la creadora de contenido se aprecia un entrañable abrazo junto a su peludo amigo, acompañado por la nostálgica frase: "Vuela alto mi Pluto amado. Te amaré por siempre".

Por qué Karen Martínez armó un altar para sus mascotas el 27 de octubre

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La inspiración detrás de esta conmovedora iniciativa responde a un profundo motivo cultural. Según explicó la propia Karen Martínez en el texto que acompañó su publicación en Instagram: "Según la tradición mexicana, desde las 12 de esta noche y durante el 27 de octubre, las almas de nuestras mascotas que ya partieron regresan para visitar el hogar donde fueron tan amadas. Me pareció hermoso compartir mi altar para todos aquellos que sienten tanto la partida de ellos como yo".

Esta creencia popular, enmarcada dentro de las festividades previas al Día de Muertos, establece que la jornada del 27 de octubre se destina a la memoria de las mascotas queridas. En esta fecha, se cree que sus espíritus atraviesan el puente de regreso al mundo terrenal para reencontrarse con las familias que los amaron en vida, un gesto de afecto que la presentadora quiso compartir abiertamente con sus millones de seguidores.