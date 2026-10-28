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Murió perro de Karen Martínez y Juanes y ella le hizo un homenaje

"La chechi" conmovió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales el altar especial para recibir a sus mascotas fallecidas el pasado 27 de octubre en su hogar.

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Karen Martínez rindió lindo homenaje a su perro que murió tras operación de un tumor

"La chechi" conmovió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales el altar especial para recibir a sus mascotas fallecidas el pasado 27 de octubre en su hogar.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 28 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Karen Martínez y su perro Pluto
Karen Martínez y su perro Pluto
Foto Instagram: @lachechi