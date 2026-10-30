Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Ciudad Lejana
Capítulo 70 Yo Me Llamo
Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se casaron
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Excuñada de Pipe Bueno Ornella Sierra se ganó ramo de Luisa Fernanda W en boda

Ornella Sierra, la exnovia de Miguel Bueno, hermano de Pipe Bueno logró atrapar el ramo en la boda del cantante, pero un incidente provocó que terminara dañado al instante.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Excuñada de Pipe Bueno se ganó ramo de la boda de Luisa Fernanda W, pero se le dañó

Ornella Sierra, la exnovia de Miguel Bueno, hermano de Pipe Bueno logró atrapar el ramo en la boda del cantante, pero un incidente provocó que terminara dañado al instante.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 30 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
Ornella Sierra
Ornella Sierra
Foto Instagram: @ornellasierra