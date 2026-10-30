Excuñada de Pipe Bueno se ganó ramo de la boda de Luisa Fernanda W, pero se le dañó

El mundo del entretenimiento digital y las redes sociales estalló recientemente tras viralizarse un divertido momento protagonizado por la excuñada del reconocido cantante de música popular Pipe Bueno.

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Durante una celebración nupcial que acaparó la atención de los seguidores, la emoción se apoderó de los asistentes cuando llegó el tradicional momento de lanzar el ramo de novia, una dinámica en la que participó activamente la creadora de contenido, generando gran expectativa entre los usuarios de internet.

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Quién es Ornella Sierra y cuál es su profesión

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Ornella Sierra, apodada cariñosamente en redes sociales como 'La Barbie Costeña', es una influyente creadora de contenido nacida en la Costa Caribe colombiana. A pesar de haberse hecho famosa por su carisma y versatilidad en las plataformas digitales, cuenta con una sólida formación académica profesional como psicóloga, graduada de la Universidad del Norte. En sus inicios en internet, solía combinar el humor con valiosos consejos sobre bienestar emocional y salud mental, conectando de inmediato con miles de jóvenes.



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Cómo fue el divertido accidente con el ramo de Luisa Fernanda W

La tensión del momento se transformó rápidamente en risas y comentarios virales cuando la joven logró quedarse con el codiciado arreglo floral lanzado por Luisa Fernanda W. Sin embargo, la euforia de la celebración le jugó una mala pasada: debido a la emoción del festejo y los movimientos del momento, el ramo terminó sufriendo daños casi al instante. Este cómico episodio quedó registrado en video, desatando una ola de reacciones y memes en las diferentes plataformas digitales.

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