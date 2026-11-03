Periodista de Noticias Caracol anunció que se va del canal y presentó a su reemplazo

El noticiero presenta un cambio con el equipo que se encarga de las coberturas internacionales, pues Juan Camilo Merlano, corresponsal en Estados Unidos, anunció hoy que dejará su cargo y presentó, inmediatamente, a su sucesora.

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Juan Camilo, quien se casó hace unos meses en Cartagena, dijo que la periodista María Camila Roa sería su reemplazo en su cargo anterior y le dio unas sinceras palabras de bienvenida a su colega: “En mejores manos realmente no puede quedar, sino en las de María Camila Roa, que de hecho ya se ha familiarizado con los pasillos del Congreso que hemos recorrido ayer y hoy y que recorrerá en los próximos años en los Estados Unidos”.

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Por otro lado, la mujer demostró agradecimiento hacia su colega y aseguró que tiene una gran responsabilidad al asumir su nuevo cargo; además, elogió la labor de Juan Camilo: “Tengo unos zapatos muy grandes que llenar, la vara muy alta me deja Juan Camilo que me ha enseñado mucho de la política estadounidense”. Dias antes, María Camila dio un abrebocas de que comenzaría un nuevo proyecto de la mano de Noticias Caracol.

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El paso de Merlano por la corresponsalía de Noticias Caracol destacó por un análisis constante de las relaciones bilaterales, elecciones en el gigante norteamericano y noticias de gran impacto para la comunidad latina.



Quién es la esposa de Juan Camilo Merlano

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La esposa de Juan Camilo Merlano es Karina Charry, una profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales egresada de la Universidad Externado de Colombia y con posgrado en la Universidad de Georgetown.

La pareja, que llevaba una relación sentimental desde el año 2018, contrajo matrimonio en agosto de 2026 en una emotiva y elegante ceremonia celebrada en la Catedral Santa Catalina de Alejandría, en el Centro Histórico de Cartagena. A las afueras del templo, los recién casados fueron festejados por bailarinas y cumbiamberas vestidas de blanco, rindiendo homenaje a las tradiciones del Caribe colombiano.