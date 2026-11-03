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Quién será remplazo de Juan Camilo Merlano en Noticias Caracol: periodista se va

Juan Camilo Merlano, durante la transmisión de la cobertura política sobre las elecciones de Estados Unidos, expresó su renuncia al cargo y dijo que la periodista María Camila Roa será su reemplazo.

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Periodista de Noticias Caracol anunció que se va del canal y presentó a su reemplazo

Juan Camilo Merlano, durante la transmisión de la cobertura política sobre las elecciones de Estados Unidos, expresó su renuncia al cargo y dijo que la periodista María Camila Roa será su reemplazo.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 3 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Juan Camilo Merlano
Juan Camilo Merlano
Foto Instagram: @juancmerlano