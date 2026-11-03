Jeison López, exparticipante del ‘Desafío’, rompió récord en Mundial de Pesas 2026

El nombre de Jeison López, conocido como ‘Gokú’ por su paso por el ‘Desafío Súper Humanos 2018’, vuelve a ser noticia por una hazaña deportiva que llena de orgullo a Colombia. El pesista chocoano se consagró campeón mundial en la modalidad de arranque y rompió el récord mundial durante el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas, que se lleva a cabo en Ningbo, China.

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La competencia, disputada el lunes 2 de noviembre de 2026, dejó al colombiano con dos medallas: una de oro en arranque y otra de plata en el total olímpico de la categoría de los 85 kilogramos. Su actuación fue destacada por el Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Colombiano.

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Jeison López levantó 178 kilos y estableció un récord mundial



El registro del exdesafiante, que ya había logrado la hazaña, llegó en la modalidad de arranque, movimiento en el que los deportistas deben levantar la barra desde el suelo hasta encima de la cabeza en un solo movimiento.

El colombiano comenzó su participación con un intento de 175 kilogramos que no fue válido. Sin embargo, logró levantar ese peso en su segunda salida y, para su tercer intento, decidió ir por los 178 kilogramos. El pesista consiguió completar el movimiento y estableció un nuevo récord mundial en la categoría de los 85 kilos, además de quedarse con la medalla de oro.

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Con esta marca superó al egipcio Mohamed Elsayed, quien levantó 177 kilogramos, y al moldavo Marin Robu, que registró 176.

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Exparticipante del ‘Desafío’ Jeison López ganó plata en el Mundial de Pesas 2026

La participación del colombiano no terminó con el récord mundial. En la modalidad de envión, López consiguió levantar 205 kilogramos en su primer intento válido y posteriormente alcanzó los 209 kilos. Aunque buscó superar esa marca con un levantamiento de 213 kilogramos, no logró completar el movimiento y su resultado lo ubicó en el quinto lugar de esta modalidad.

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No obstante, al sumar los 178 kilogramos del arranque y los 209 del envión, el deportista alcanzó un total de 387 kilogramos, resultado que le permitió quedarse con la medalla de plata en la clasificación general.

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El oro del total olímpico fue para el egipcio Mohamed Elsayed, con 390 kilogramos, mientras que el chino Jiangqing Lei obtuvo el bronce, con 382.