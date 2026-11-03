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Jeison López, exparticipante del ‘Desafío’, rompió récord en Mundial de Pesas 2026

Jeison López, exparticipante del ‘Desafío, conquistó una medalla de oro y una de plata en el campeonato que se lleva a cabo en China, y estableció una nueva marca mundial en la categoría de los 85 kilos.

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Jeison López, exparticipante del ‘Desafío’, rompió récord en Mundial de Pesas 2026

El deportista colombiano conquistó una medalla de oro y una de plata en el campeonato que se lleva a cabo en China, y estableció una nueva marca mundial en la categoría de los 85 kilos.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 3 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Jeison López, del 'Desafío
Jeison López, del 'Desafío
Getty Images