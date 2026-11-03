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Periodista de Noticias Caracol David Molina contó que se le cayó palmera encima

Periodista de Noticias Caracol sufrió grave accidente, cuando se le cayó una palmera encima. Tuvo fracturas serías por las que podía perder la movilidad de las piernas.

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A periodista de Noticias Caracol le cayó palmera encima y tuvo 7 fracturas en vértebras

David Molina y su pareja, Carolina Naranjo, recordaron en ‘La Red’ el grave accidente que sufrieron durante un paseo en Ricaurte, Cundinamarca, cuando disfrutaban cerca de la piscina.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 3 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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