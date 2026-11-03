A periodista de Noticias Caracol le cayó palmera encima y tuvo 7 fracturas en vértebras

Una salida de fin de semana terminó convirtiéndose en una de las experiencias más difíciles de la vida del periodista David Molina, integrante de la sección de cultura de Noticias Caracol. Durante un paseo con su novia, Carolina Naranjo, una palmera cayó sobre ellos mientras estaban cerca de la piscina del hospedaje que habían alquilado en Ricaurte, Cundinamarca.

Lea también: Quién es la nueva presentadora de Noticias Caracol edición fin de semana: fue deportista



El accidente puso en riesgo la vida del comunicador y lo dejó con graves lesiones. En una entrevista con el programa 'La Red', de Caracol Televisión, la pareja recordó los angustiosos momentos que vivió aquella noche, el diagnóstico que recibieron en el hospital y el largo proceso de recuperación que tuvieron que enfrentar.

Publicidad

Cómo fue el accidente que sufrió periodista de Noticias Caracol David Molina

Publicidad

Todo ocurrió durante un puente festivo de 2025, cuando Carolina tenía que presentar un evento en Ricaurte y le preguntó a David si quería acompañarla. El periodista aceptó, pero como la actividad se prolongó, ambos decidieron buscar un hospedaje para quedarse durante el fin de semana.





La pareja encontró una casa a través de una plataforma de alquileres y, después de instalarse, decidió sentarse cerca de la piscina para conversar. Sin embargo, llevaban menos de 20 minutos cuando escucharon un ruido extraño. Carolina contó que el sonido parecía el de alguien golpeando una puerta de madera. Por curiosidad, tomó su teléfono, encendió la linterna y trató de identificar qué estaba pasando. En ese instante, la palmera cayó sobre ellos.

El impacto lanzó a Carolina a la piscina y David quedó atrapado debajo del árbol. La mujer recordó que, incluso mientras estaba bajo el agua, no soltó su celular y continuó utilizando la linterna para intentar salir. Cuando consiguió salir de la piscina, comenzó a buscar desesperadamente a su pareja. “Cuando encuentro a David debajo de todo, David está así con los ojos abiertos y yo le empiezo a hacer así en los ojos como: ‘David’”, recordó Carolina durante la conversación.

Publicidad

El grave diagnóstico que recibió el periodista de Noticias Caracol

Publicidad

Después del accidente, David Molina fue trasladado a un centro médico. En medio de la emergencia, el periodista temía que su columna hubiera sufrido daños irreversibles. Aunque podía mover los pies, no conseguía mover el cuerpo de la cadera hacia arriba.

Lea también: Periodista se va de Noticias Caracol tras varios años: “Fue un honor"

Publicidad

Después de la revisión correspondiente, el especialista le dijo que tenía siete fracturas en las vértebras, además de lesiones en el cráneo y una hemorragia cerebral. El panorama era delicado y los médicos le advirtieron que existía la posibilidad de que no volviera a caminar. “Los pronósticos en ese momento es posiblemente nunca vuelvas a caminar”, recordó el comunicador.

Ante la gravedad de las lesiones, el periodista tuvo que someterse a una cirugía de alto riesgo. Durante la entrevista con ‘La Red’, mostró la cicatriz de la intervención y explicó que los especialistas reemplazaron las dos vértebras que estaban más comprometidas: la C6 y la C7.

Publicidad

Después de la operación, comenzó una etapa de recuperación que exigió mucha disciplina y paciencia. David tuvo que utilizar un corsé intercostal durante el día y la noche para mantener inmovilizada la zona afectada. El proceso se extendió durante siete meses, un periodo en el que Carolina fue fundamental para acompañarlo y ayudarlo a enfrentar las dificultades físicas y emocionales.

Publicidad

La experiencia también dejó una reflexión sobre el valor de la compañía y el amor en los momentos difíciles. David destacó que su pareja fue determinante durante la recuperación y que su presencia le permitió afrontar los días más complejos.