Laura Bozzo ya esta consciente, su hija reveló que solo tenía 10% de probabilidades de vida

La famosa presentadora Laura Bozzo logró salir de la Unidad de Cuidados Intensivos tras sufrir una grave peritonitis por una úlcera reventada que puso su vida en un riesgo extremo.

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¿Qué le pasó a Laura Bozzo y cuál es su estado de salud hoy?

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El mundo del entretenimiento permaneció en vilo por la delicada situación de la reconocida presentadora peruana. Tras permanecer varios días en silencio y lejos del ojo público, Victoria de la Fuente, hija de la conductora de televisión, rompió el silencio en una entrevista exclusiva para el programa peruano ‘Amor y Fuego’, donde reveló la batalla médica que libró su madre en las últimas semanas.

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De acuerdo con las declaraciones oficiales brindadas al medio de comunicación, la crisis de salud comenzó por una complicación interna que derivó en un cuadro médico severo: “Ella tenía una úlcera, la úlcera reventó y entró en peritonitis”, explicó su hija, detallando la angustia que vivieron al momento de su ingreso al centro asistencial.



¿Por qué Laura Bozzo estuvo a punto de morir en Cuidados Intensivos?

El diagnóstico inicial que recibieron los familiares al llegar al hospital fue desesperanzador. La gravedad de la infección abdominal redujo drásticamente las expectativas de recuperación de la icónica figura televisiva. “A la hora que ingresó, creo que le daban 10% de opciones de que iba a salir de esta, o sea fue súper súper grave”, confesó Victoria sobre el reservado pronóstico que les entregó el equipo médico.

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Ante la incertidumbre y la volatilidad del cuadro clínico, la familia tomó la decisión de no emitir declaraciones públicas durante los días más críticos. La propia Victoria de la Fuente justificó esta postura ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’, aclarando que prefirieron mantener la reserva porque el estado de salud de Laura Bozzo variaba constantemente: en cuestión de horas podía registrar una leve mejoría o sufrir un recaída severa.

Durante este periodo, tanto Victoria como su hermana establecieron un esquema de acompañamiento permanente para no dejarla sola en ningún momento: “Hemos estado con ella estas dos semanas que estuvo en Cuidados Intensivos, que fue la etapa más delicada”, afirmó la hija de la celebridad.

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¿Laura Bozzo ya salió de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)?

Para tranquilidad de sus miles de seguidores en América Latina, la batalla más dura parece haber quedado atrás. Victoria de la Fuente confirmó en la misma conversación que Laura Bozzo ya salió de la UCI, se encuentra totalmente consciente y muestra una evolución positiva dentro de su condición.

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“Gracias a Dios, parece ser que ya va de salida. Dentro de todo, ya el cuadro está mucho más controlado”, concluyó su hija con alivio, confirmando que la presentadora avanza paso a paso en su proceso de recuperación definitiva.