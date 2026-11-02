Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Festivo Premier
Capítulo 71 Yo Me Llamo
Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se casaron
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Parte médico de Laura Bozzo: su hija dice que ya esta consciente y solo tenía 10% de probabilidades

La hija mayor de la presentadora dio detalles de su parte médico actual, explicó por qué no había hablado con la prensa y explicó cómo fue el momento en el que la salud de su mamá empezó a decaer.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Laura Bozzo ya esta consciente, su hija reveló que solo tenía 10% de probabilidades de vida

La hija mayor de la presentadora dio detalles de su parte médico actual, explicó por qué no había hablado con la prensa y explicó cómo fue el momento en el que la salud de su mamá empezó a decaer.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 2 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
Laura Bozzo ya salió de UCI
Laura Bozzo ya salió de UCI
Foto: Instagram @laurabozzo_of