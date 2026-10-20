De dónde es James Rodríguez: no nació ni en Medellín ni en Ibagué

James Rodríguez nació en Cúcuta, Norte de Santander, el 12 de julio de 1991. Aunque muchos lo relacionan con Ibagué por los años que vivió allí durante su infancia, su historia también está ligada a Medellín y Envigado, ciudades importantes en sus primeros pasos como futbolista.

Lea también: James Rodríguez destapó “duro” momento de su separación con Daniela Ospina: “Lloraba”



Su mamá, María del Pilar Rubio, contó en el documental ‘James’ que ella viajó de ocho meses de embarazo a Cúcuta, junto a Wilson James Rodríguez, su entonces esposo, y allí dio a luz, luego de varias horas de trabajo de parto. No obstante, al poco tiempo, la madre del futbolista se trasladó con su pequeño a su ciudad natal, Ibagué, en donde creció el exfutbolista del Real Madrid.

Publicidad

En la capital tolimense James Rodríguez, que en realidad iba a tener otro nombre, se formó como futbolista de la mano de Juan Carlos Restrepo, su padrastro, y allí se volvió hincha del Deportes Tolima. Posteriormente, se trasladó a Antioquia, en donde debutó como profesional, vistiendo los colores del Envigado F.C.

Publicidad

¿Por qué se divorciaron James Rodríguez y Daniela Ospina?

Publicidad

James Rodríguez y Daniela Ospina anunciaron su separación en julio de 2017, después de seis años y medio de matrimonio y una relación de la que nació su hija, Salomé Rodríguez Ospina. En ese momento, la pareja comunicó que la decisión se había tomado de común acuerdo y que mantendrían una relación cordial por el bienestar de la niña.

Publicidad

Años después, Daniela Ospina habló públicamente sobre los motivos que contribuyeron al final de su matrimonio. En una entrevista para el pódcast ‘Sinergéticos’, conducido por Jorge Serratos, la empresaria explicó que haberse casado a los 18 años, los cambios que experimentó su vida y las dificultades para afrontar determinadas situaciones influyeron en la relación.

Aunque en su momento circularon rumores sobre una posible infidelidad, las declaraciones públicas de Daniela no confirmaron esa versión como causa de la separación. Ambos tienen una relación muy cordial, mientras comparten la crianza de su hija.

