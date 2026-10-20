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De dónde es James Rodríguez: no nació ni en Medellín ni en Ibagué

De dónde es James Rodríguez: no nació ni en Medellín ni en Ibagué, aunque el jugador de Atlético Nacional está radicado y muy ligado a las capitales de Antioquia y de Tolima.

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De dónde es James Rodríguez: no nació ni en Medellín ni en Ibagué

Aunque el jugador de Nacional está radicado y muy ligado a la capital de Antioquia, pues es la ciudad de su exesposa Daniela Ospina y de su hija, Salomé, en realidad nació en el Norte de Santander.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 20 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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James Rodríguez
James Rodríguez
Foto: Getty Images