Los últimos cuatro mini dobles aseguraron su cupo a la siguiente ronda

El escenario del concurso más visto de la televisión colombiana volvió a encender sus luces para recibir a una camada de pequeños gigantes que buscan demostrar quién tiene el talento necesario para convertirse en el doble perfecto. En una velada donde la ternura y el rigor vocal caminaron de la mano, los últimos cuatro participantes de la jornada lo entregaron todo para asegurar su cupo en la competencia.

La fiesta arrancó por alto con la presentación de 'Yo Me Llamo Mini Luis Alfonso', quien contagió de alegría al escenario interpretando el éxito popular ‘Chismofilia’. Con carisma y soltura, el pequeño logró poner a cantar y a bailar a los asistentes, marcando un inicio festivo.



Minutos después, el sazón caribeño se apoderó de la tarima con 'Yo Me Llamo Mini Shakira', quien trajo de vuelta la nostalgia de los años 90 con el clásico ‘Ciega, sordomuda’, personificando la soltura y gracia barranquillera.

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La dosis de dramatismo y potencia vocal llegó con 'Yo Me Llamo Mini Amanda Miguel'. La concursante estremeció al jurado con una interpretación apasionada de ‘Así no te amará jamás’, demostrando un control de matices que erizó a más de uno.

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Para cerrar la noche con broche de oro, el derroche de energía no dio tregua gracias a 'Yo Me Llamo Mini Axl Rose', quien al ritmo de ‘Welcome to the jungle’ transformó la tarima en un auténtico concierto de rock.



Al momento de la retroalimentación, el jurado conformado por Amparo Grisales y César Escola destacó la impecable preparación técnica, la disciplina y el nivel interpretativo demostrado por cada uno de los pequeños. Aunque la exigencia crece noche a noche, estos talentosos participantes dejaron claro que tienen el talento necesario para seguir enamorando al país.

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De dónde es el cantante Luis Alfonso y cuál es su estilo musical

Luis Alfonso es un cantante y compositor colombiano nacido en Popayán, Cauca. Se ha consolidado como una de las figuras más destacadas de la música popular colombiana y el género regional, logrando posicionar éxitos como 'Chismofilia' y 'La Cantina' en las principales plataformas de streaming.

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Qué edad tenía Shakira cuando lanzó la canción Ciega, sordomuda

Shakira Mebarak lanzó el tema 'Ciega, sordomuda' en 1998 como sencillo principal de su álbum Dónde están los ladrones?. En el momento de este lanzamiento, la cantautora barranquillera tenía 21 años, consolidando con este tema su éxito internacional en la música pop en español.

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Quién es el cantante original de la canción Welcome to the Jungle

'Welcome to the Jungle' es interpretada originalmente por Axl Rose, vocalista y líder de la banda de hard rock estadounidense Guns N' Roses. La canción fue lanzada en 1987 como parte de su álbum debut Appetite for Destruction, convirtiéndose en un himno emblemático de la historia del rock.

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