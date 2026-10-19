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Mini Amanda Miguel logró erizar a Amparo, pues se conmovió con su ‘show’

La mini concursante interpretó ‘Así no te amará jamás’ y recibió felicitaciones de parte de Amparo tras imitar a Amanda Miguel. La participante lloró de la emoción.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Mini Amanda Miguel logró erizar a Amparo, pues se conmovió con su ‘show’

La mini concursante interpretó ‘Así no te amará jamás’ y recibió felicitaciones de parte de Amparo tras imitar a Amanda Miguel. La participante lloró de la emoción.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 19 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Mini Amanda Miguel' en el Templo de la Imitación
'Yo Me Llamo Mini Amanda Miguel' en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión