Mini Amanda Miguel logró erizar a Amparo, pues se conmovió con su ‘show’

El escenario de 'Yo Me Llamo' vivió un momento de alta carga emotiva durante la más reciente gala, donde la inocencia y el talento vocal se fusionaron para regalar una noche inolvidable. La pequeña imitadora de 'Mini Amanda Miguel' se adueñó del escenario de principio a fin, entregando una interpretación llena de fuerza y pasión que caló profundo en el jurado y en el público asistente.

Con una potencia sorprendente para su edad, la concursante interpretó la icónica canción ‘Así no te amará jamás’, logrando una caracterización impecable de la artista argentina. La entrega fue tal que la 'Diva de Colombia', Amparo Grisales, no pudo contener la emoción y terminó erizada ante el derroche de talento, elogiando la capacidad de la niña para transmitir el sentimiento desgarrador del tema.



Al finalizar la presentación y escuchar las emotivas felicitaciones de Amparo Grisales y la mesa de jurados, la pequeña participante se quebró en llanto de la pura alegría. Entre lágrimas de felicidad y agradecimiento, celebró el reconocimiento a su esfuerzo, consolidando una de las actuaciones más aplaudidas y recordadas de la temporada.

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De dónde es la cantante Amanda Miguel y dónde vive actualmente

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La famosa intérprete Amanda Miguel (cuyo nombre real es Amanda Antonia Miguel Samso) nació en Gaimán, Provincia del Chubut, Argentina. A lo largo de su carrera consolidó su vida personal y profesional en México, país donde radica desde hace varias décadas y donde obtuvo la nacionalidad mexicana.



Quién era el esposo de Amanda Miguel y de qué murió

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El esposo de Amanda Miguel fue el reconocido cantautor argentino Diego Verdaguer (José Miguel Diego Verdaguer Bochetti). La pareja compartió más de cuatro décadas de matrimonio y colaboraciones musicales hasta el lamentable fallecimiento del artista en enero de 2022 en Los Ángeles, California, a causa de complicaciones derivadas del COVID-19.