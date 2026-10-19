‘Yo Me Llamo Mini Shakira’ contó una anécdota que tuvo con Elder Dayán

El escenario de 'Yo Me Llamo' volvió a ser testigo de un momento lleno de emoción, talento y sueños cumplidos. En esta ocasión, la encargada de robarse las miradas fue 'Yo Me Llamo Mini Shakira', quien no solo deslumbró con su caracterización e interpretación en la gala, sino que aprovechó las cámaras para compartir un emotivo recuerdo personal que tocó el corazón del público y de los jurados.

La pequeña imitadora reveló una anécdota especial que guardaba con mucho cariño: contó que en una ocasión estuvo muy cerca de Elder Dayán Díaz durante un evento en Valledupar, y que desde aquel día su gran sueño era conocerlo formalmente. El destino y su disciplina en el escenario finalmente hicieron posible ese anhelado encuentro.



Aprovechando la cercanía y la admiración mutua, la 'mini doble' de la barranquillera fue más allá y se lanzó con una propuesta directa al artista vallenato: grabar un tema juntos. La frescura y espontaneidad de la concursante desataron los aplausos en el estudio y la admiración del jurado, que resaltó la seguridad y estrella que proyecta la pequeña artista en cada aparición.

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De dónde es la cantante Shakira y cuál es su nombre completo

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La estrella internacional del pop se llama Shakira Isabel Mebarak Ripoll. Nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Atlántico, Colombia, ciudad que ha influenciado profundamente su estilo musical y sus ritmos característicos a lo largo de su exitosa carrera global.



Quién es el papá de Elder Dayán Díaz y cuántos hermanos tiene

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Elder Dayán Díaz es hijo del legendario cantautor vallenato Diomedes Díaz y de Rosmery Rodríguez. El artista nació en Fundación, Magdalena, forma parte de la renombrada dinastía Díaz y tiene más de 20 hermanos por parte de su padre, destacándose entre ellos el fallecido Martín Elías.