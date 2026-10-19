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‘Yo Me Llamo Mini Shakira’ contó una anécdota que tuvo con Elder Dayán

La mini doble recordó que una vez estuvo muy cerca de Elder en Valledupar y siempre fue su sueño conocerlo. Además le propuso a Elder Dayán que grabaran una canción.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Mini Shakira’ contó una anécdota que tuvo con Elder Dayán

La mini doble recordó que una vez estuvo muy cerca de Elder en Valledupar y siempre fue su sueño conocerlo. Además le propuso a Elder Dayán que grabaran una canción.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 19 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Mini Shakira' en el Templo de la Imitación
'Yo Me Llamo Mini Shakira' en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televiaión