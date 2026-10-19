Amparo Grisales recibió piropos de parte de ‘Yo Me Llamo Mini Luis Alfonso’

La noche en el escenario de 'Yo Me Llamo' se llenó de ternura, carisma y mucho talento con la presentación de 'Yo Me Llamo Mini Luis Alfonso'. El pequeño imitador no solo deslumbró con su capacidad vocal, sino que demostró un dominio escénico arrollador que conquistó de inmediato a la audiencia y al exigente jurado.

Uno de los momentos más comentados de la velada ocurrió cuando el concursante sorprendió a Amparo Grisales con una serie de piropos llenos de gracia y picardía. La 'Diva de Colombia' no pudo contener la sonrisa y cayó totalmente rendida ante la desenvoltura del artista.



Pero los halagos no se quedaron solo en la coquetería. A la hora de interpretar su tema, el 'mini doble' encendió la pista al ritmo de ‘Chismofilia’, contagiando de energía al público hasta poner a bailar al propio Elder Dayán, quien disfrutó la presentación de principio a fin.

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Al momento de la retroalimentación, la mesa de jurados fue unánime. Tanto Amparo Grisales como César Escola destacaron la precisión, el afinamiento y la actitud del participante, catalogando su actuación como sencillamente impecable y consolidándolo como uno de los grandes favoritos de la noche.

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Cuál es el nombre real de Luis Alfonso y de dónde es

El cantante y compositor colombiano conocido como Luis Alfonso se llama realmente Luis Alfonso Rendón. Nació en la ciudad de Popayán, Cauca, y se ha consolidado como uno de los máximos referentes de la música popular y regional colombiana.

Cómo se llama la canción 'Chismofilia' y quién la canta

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‘Chismofilia’ es uno de los sencillos más exitosos del cantante de música popular Luis Alfonso. La canción se ha viralizado en plataformas digitales y radio a nivel nacional gracias a su ritmo pegajoso y letra jocosa.