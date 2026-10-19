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Amparo Grisales recibió piropos de parte de ‘Yo Me Llamo Mini Luis Alfonso’

El mini doble puso a bailar a Elder Dayán con su interpretación de ‘Chismofilia’. Por su parte, Amparo y César le dijeron que su presentación fue impecable.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Amparo Grisales recibió piropos de parte de ‘Yo Me Llamo Mini Luis Alfonso’

El mini doble puso a bailar a Elder Dayán con su interpretación de ‘Chismofilia’. Por su parte, Amparo y César le dijeron que su presentación fue impecable.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 19 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Mini Luis Alfonso' en el Templo de la Imitación
'Yo Me Llamo Mini Luis Alfonso' en el Templo de la Imitación
Fotto: Caracol Televisión